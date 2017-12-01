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Общество
Каждый четвертый молодой житель Молдовы планирует уехать на работу за границу
01.12.2017

В результате исследования Magenta Consulting выяснилось, что большинство молодых людей все же не планируют эмигрировать. Таких 58% из 409 респондентов. Однако нельзя пренебречь и значительной долей (23%) желающих выехать за границу на работу.

Желание поехать учиться за границу характерно для выпускников лицеев. Более половины из этих молодых людей - горожане (56%), большинство говорят на румынском (97%). Эти молодые люди наиболее оптимистично настроены в том, что касается будущей работы, и планируют работать по специальности. Их средний возраст составляет 19,5 лет, передает stirilocale.md.

Тревожными являются данные о том, что каждый четвертый молодой человек планирует выехать за границу на работу. 64% из них - из сельских районов и 16% - из Кишинева. Стоит отметить, что эти молодые люди отнюдь не безработные. Можно предположить, что их отъезд не связан с безработицей, а с тем, что их работа плохо оплачивается.

Фото: consulting.md

Среди молодых людей, окончивших профессиональное училище, намерение эмигрировать более ярко выражено.

Эмиграция для учебы может быть ценной и выгодной, если впоследствии эти молодые люди вернутся в страну.


 
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