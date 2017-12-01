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Экономика
Как подорожает новогодний стол?
01.12.2017

Владислав Бордеяну

До Нового года остался месяц, скоро придется идти за продуктами к праздничному столу, но обрадуют ли нас цены?

Noi.md провел мониторинг цен на продукты и выяснил, во сколько обойдется среднестатистической молдавской семье праздничный стол на новогодний стол.

Нам не страшен Новый год

Мы знаем, что перед Новым годом, да и перед любым другим праздником, в Молдове цены на продукты растут. Даже если крупные торговые сети в преддверии новогодних закупок предлагают щедрые скидки. Как отмечают эксперты, это – специальная система скидок, которую используют для того, чтобы через актуальную сезонную продукцию привлечь покупателей и к другим товарам. Но если говорить именно о росте цен, то это объясняется повышенным спросом на те или иные товары. Поэтому даже, если цены вырастут, люди все равно купят, как минимум, игристое вино и мандарины.

Также цены на продукты во многом могут зависеть от оборотов торговых сетей и объемов их закупок. Некоторые товары к концу года и в пик спроса могут даже упасть в цене. Но магазины любой ценой будут стараться заработать на ажиотаже. Доказано, что рост цен в преддверии праздников, в зависимости от группы товаров, составляет от 1% до 30%. Но и делать огромные запасы, специалисты не советуют, если это не консервы и алкогольные напитки.

Чтобы не навредить здоровью, эксперты настоятельно рекомендуют обращать внимание на условия реализации, хранения, срок годности продукта и не экономить, так как можно попасть на удочку к недобросовестным производителям. Хотя как тут не экономить? Продукты дорожают, а праздничный стол накрывать нужно. Тот же традиционный салат «Оливье» на новогоднем столе обойдётся в довольно приличную сумму.

Сколько, сколько?

Но цены меняются не только в преддверии праздников, но и на протяжении года. По данным Национального бюро статистики, за год инфляция выросла до 7,9%, что привело к росту цен на продукты питания на 10,6%.

Так, в октябре, по сравнению с сентябрем 2017 г., цены на фрукты косточковые в среднем увеличились на 34,5%, а на свежие овощи - на 30,2%. В частности, подорожали помидоры в 2,4 раза, кабачки – на 43,5%, огурцы – на 42%, баклажаны – на 40,5%, арбузы и дыни – на 18,9%, сладкий перец – на 13,4%, капуста – на 11,2%, чеснок – на 5,8%. Выросли в цене и картофель, куриное яйцо, молоко, сливочное масло, сметана, мясо птицы, говядина.

Однако за тот же месяц подешевели цитрусовые на 5,5%, экзотические фрукты – на 3,1%, бобовые – на 2,4%, фрукты семечковые – на 2,2%, крупы – на 0,9%, свежие грибы – на 0,6%. Конечно, это – мелочь, но приятно. Тем не менее если сравнить проценты подорожаний и удешевлений, первые, к сожалению, намного опережают.

В целом за год (октябрь-2017 г. по отношению к октябрю-2016 г.) подорожали и даже подешевели:

•        Хлеб (+0,9%);

•        Мясо и мясные консервы (+7,1%);

•        Молочная продукция (+4,1%);

•        Фрукты (+23,4%);

•        Овощи (+48,4%);

•        Спиртные напитки и табачная продукция (+13,6%);

•        Растительное масло (-0,7%);

•        Яйца (-1,8%);

•        Сахар (+5,3%);

Таким образом, на продуктовых рынках сегодня можно найти помидоры по 15-18 леев за кг. Однако стоить отметить, что молдавской овощной продукции к Новому году станет меньше, и она будет, соответственно, дороже. Сегодня в супермаркетах можно приобрести импортные помидоры за 35 леев за кг. Помидоры черри на веточке в среднем стоят 42 лея за кг. Цена как отечественных, так и импортных огурцов составляет уже 35 леев/кг, а в некоторых супермаркетах их реализуют даже по 46 леев. Молдавский перец продается по 25 леев, а импортный стоит все 55 леев. Картофель, лук, красная свекла - все можно купить в среднем за 6 леев за кг. А морковь на лей дороже – по 7-8, а если хотите мытую, то она стоит и все 12 леев. Капуста продается по 3-4 лея/кг. Стоимость кабачков начинается с 34 леев/кг. Пучок лука продают до 4 леев. За петрушку и укроп покупателю приходится отдавать почти 80 леев за килограмм.

Свинина и говядина начинаются с 65 леев/кг. Десяток яиц на рынках можно купить за 17 леев и дороже, а в магазинах - от 19 леев. Виноград продается по 12-25 леев. Цена одного килограмма яблок начинается с 10 леев, как и две недели назад. Самое новогоднее украшение стола - мандарины сегодня пока предлагаются от 17 леев, апельсины – по 26, но ближе к праздникам они могут и подорожать. За ананас нужно выложить 34 лея, за бананы - 23, лимоны – 26.

Праздничный стол

Весь год цены росли медленно, но уверенно, что в результате привело к увеличению себестоимости основных блюд, которые чаще всего появляются на праздничном столе. В среднем новогодний стол для семьи из четырех человек обойдётся в этом году от 1 тыс. до 4 тыс. леев. Впрочем, перед самым Новым годом отдельные позиции могут резко прибавить в цене, как это происходит из года в год накануне праздника.

Если говорить о популярных новогодних блюдах, то в меню вошли курица (бедра 1 кг) с картофелем в качестве основного блюда, салаты «Оливье» и «Селедка под шубой», красная рыба, соленья, свежие фрукты и овощи. Плюс умеренное количество алкоголя: по бутылке шампанского, водки, вина и сока.

К примеру, приготовить блюдо из говядины будет дороже на 1,4%, из свинины — на 2,5%. На данный момент стоимость килограмма говядины в магазинах, попавших в выборку noi.md, в среднем составляет 110 леев за кг, свиная шея – 113 леев за 1 кг. Мясо птицы, согласно НБС подорожало за год на 1,5%.

Итак, для традиционного салата «Оливье» мы взяли следующие ингредиенты - 430 г консервированного зеленого горошка, 400 г картофеля, 300 г моркови, 100 г майонеза, 300 г вареной колбасы, 300 г консервированных огурцов, четыре куриных яйца, 1 луковицу. То есть за месяц до новогодних праздников приготовление почти 3 кг «Оливье» обойдется в 72 лея. «Селедка под шубой» будет стоить 45 леев. Еще в 50 леев обойдется основное блюдо.

Хочется надеяться, что одним «Оливье» праздничное пиршество все же не ограничится. Если к нему добавить совсем немного продуктов…

•        1 палка сырокопчёной колбасы - 78 леев

•        1 кг мандаринов – 19 леев

•        500 г сыра – 70 леев

•        1 бутылка пятилетнего дивина – 120 леев

•        Красная рыба (форель 300 г) - 164 лея

•        Крабовые палочки (450 г) – 27,6 лея

•        Коробка шоколадных конфет (200 г) - 60 леев

•        Маслины - 25 леев

•        Красная икра - 220 леев за 140 г

•        Сок 1л - 12 леев

•        Бутылка водки - 158 леев

•        Бутылка полусухого игристого вина - 50 леев

Этот продуктовый набор обойдётся в 1100 леев. Даже если отказаться от красной икры, то всё равно выходит под тысячу леев. А если к вам на следующий день придут родственники или друзья в гости, чтобы поздравить, то, конечно, расходы придется увеличить.

Экономия под ёлкой

Экономический эксперт Татьяна Ларюшина отмечает, что уже в последний осенний месяц молдаване отказывают себе во многом и живут за счет октябрьских запасов, решив сэкономить перед предстоящей традиционной предновогодней и рождественской закупкой подарков и продуктов. С этой точки зрения понятно, что колебания цен связаны с повышением спроса в период праздников.

- Как показал опыт прошлых лет, несмотря на умеренно высокие цены, спрос остается очень вялым, стало и меньше покупателей на повышенные цены. Люди уходят из супермакетов на базары, выращивают собственные продукты, в основном овощи. Это тоже говорит о том, что мотор роста экономики исчерпал себя. Население после катастрофы, связанной с выведением миллиарда долларов из экономики, и после произошедшей девальвации национальной валюты стало на треть беднее. И эта проблема до сих пор остается актуальной.

Мы видим, что, по сути, ничего в экономике не произошло, что сказалось бы на росте благосостояния конкретного человека. Да, проводятся маневры, реформы, но они лишь в отложенный период времени могут принести свои плоды через оживление бизнеса, внутренней и внешней торговли. Пока это дойдет до конкретного человека, пройдет еще какое-то время. Поэтому я пока с тревогой смотрю на ближайшее будущее. Мне грустно понимать, что главными деликатесами станут посылки из-за границы от родственников. В целом население обеднело, и ещё не видно каких-то результатов реформ или усилий, которые бы позволили говорить о том, что праздничный стол станет лучше и обойдется дешевле. Скорее всего, наоборот, - отметила эксперт.


 
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