Долги Молдовы растут как снежный ком: кто будет отдавать

Государственный долг Молдовы продолжит расти. Соответствующие данные приводятся в пояснительной записке к проекту государственного бюджета республики на 2018 год, который начали обсуждать в парламенте.

Предполагается, что на 31 декабря 2017 года сальдо государственного долга не превысит 57 миллиардов 363,6 миллиона леев, из которых доля внешней государственной задолженности составит 58%, а внутренней — 42%. Доля госдолга в ВВП к концу нынешнего года, как подчеркивают авторы документа, составит 38,6%, что на 0,9 процентных пункта больше, чем в 2016-ом.

Согласно подсчетам, сальдо госдолга на 31 декабря 2018 года не превысит 61 миллиарда 729,5 миллиона леев, из которых доля внешнего госдолга составит 61,3%, а внутреннего — 38,7%. Таким образом, доля госдолга в ВВП к концу следующего года составит 38,6%, то есть он останется на том же уровне, что и в текущем.

В 2019 году ожидается, что сальдо госдолга увеличится на 11,1%, а в 2020-ом — на 11,6% и составит 76 миллиардов 483,2 миллиона леев, установившись на отметке в 40,2% от ВВП.

Экономический эксперт Михаил Пойсик в комментарии Sputnik подчеркнул, что до 2009 года доля государственного долга к ВВП Молдовы была в два раза ниже.

"Долги растут как снежный ком. Проблема заключается не в том, что республика набирает кредиты, а в том, что эти деньги не обеспечивают развитие Молдовы. Ведь они по сути направляются на проедание и на латание дыр", — подчеркнул экономист.

По его словам, в принципе считается нормой, когда государство может обслуживать свой долг где-то на уровне 60% от ВВП.

Экономический эксперт Виорел Гырбу считает, что "ситуация в республике сложная — государственная задолженность страны растет, так как экономика страны не развивается". Как полагает эксперт, "европейские доноры очень глубоко вникают и влияют на те решения, которые принимаются в Молдове, но при этом нам не помогают развиваться экономике республики".

"Важно, чтобы рос экономический потенциал страны. А вот тут — проблема, потому что он не развивается", — полагает экономист.