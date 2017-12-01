Из-за непогоды за сутки в столице произошло 50 ДТП

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Происшествия
За последние сутки в Кишиневе произошло 50 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и семеро получили травмы различной степени тяжести.
Вчера вечером, около 21.30 на проспекте Димитрия Кантемира был сбит еще один пешеход. 18-летняя девушка была сбита на пешеходном переходе автомобилем марки Citroen, за рулем которого находилась 30-летняя женщина. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.
В отношении водителя будет возбуждено уголовное дело.
В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям следует соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.
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