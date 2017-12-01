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Происшествия
Из-за непогоды за сутки в столице произошло 50 ДТП
01.12.2017

За последние сутки в Кишиневе произошло 50 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и семеро получили травмы различной степени тяжести.
Вчера около полудня на проспекте Штефана чел Маре был сбит пешеход. 74-летнего мужчину, переходившего улицу в неположенном месте, сбил 23-летний житель столицы на автомобиле марки BMW. От полученных травм пострадавший скончался в Больнице скорой помощи. Если вина водителя будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Вчера вечером, около 21.30 на проспекте Димитрия Кантемира был сбит еще один пешеход. 18-летняя девушка была сбита на пешеходном переходе автомобилем марки Citroen, за рулем которого находилась 30-летняя женщина. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В отношении водителя будет возбуждено уголовное дело.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям следует соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.


 
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