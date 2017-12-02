Закон о смешанном голосовании не так просто отменить

Сторонники идеи проведения референдума по отмене смешанного голосования вводят всех в заблуждение, потому что, возможно, не знакомы с законодательными процедурами. С таким заявлением выступил демократ Сергей Сырбу в интервью для портала ТРИБУНА.

«Закон №154 от 2017 года о вводе смешанной избирательной системы не может быть отменен. Для этого необходимо продвинуть новый законопроект», — заявил он.

Депутат заявляет, что «изменение избирательной системы нецелесообразно, и ДПМ категорически против такой инициативы». «Не забывайте, что процедура ввода нынешней избирательной системы продолжалась несколько месяцев. Были проведены дебаты, обсуждения в парламенте, собраны подписи граждан, получены рекомендации из-за рубежа.

Все эти этапы необходимо пройти снова. Если так, то к апрелю 2018 года такой законопроект мог бы быть промульгирован, если бы он получил политическую поддержку. Но, очевидно, что такой поддержки нет. А это был бы кратчайший путь – без референдума», — заявил он.

Депутат также отметил, что «Венецианская комиссия и ОБЕ не рекомендуют изменения в избирательном законодательстве менее чем за год до выборов». «У нас остался год до выборов. Изменение правил противоречит демократическим принципам, и ставит вопрос о законности этих выборов. Это было бы ошибкой и противоречило бы европейским принципам и принципам демократии», — отметил он.

Кристина Пендя