Истерика Канду после своей нелепости, вызвавшая смех в парламенте, попала на видео

Спикер Андриан Канду начал смеяться над собственным нелепым ответом депутату-коммунисту Олегу Рейдману.

Причиной неуместного веселья стал резонный вопрос депутата-коммуниста, как можно обсуждать в парламенте пункт 11 предложенной повестки дня «Бюджет на 2018 год», если до сих пор не была утверждена налогово-бюджетная и таможенная политика, на основании которой он составляется.

Ответ спикера был настолько нелеп, что вызвал хохот у него самого и веселье в зале заседаний.

- Согласно регламенту, - ответил Канду.

После этого он пытался еще что-то сказать, но не мог. Канду с трудом сдерживал приступы неконтролируемого смеха. Присутствующие на заседании парламентарии также принялись веселиться.

Тогда было предложено начать с налоговой и бюджетной политики на 2018 год.