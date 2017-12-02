2 Декабря 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Истерика Канду после своей нелепости, вызвавшая смех в парламенте, попала на видео
02.12.2017

Спикер Андриан Канду начал смеяться над собственным нелепым ответом депутату-коммунисту Олегу Рейдману.

Причиной неуместного веселья стал резонный вопрос депутата-коммуниста, как можно обсуждать в парламенте пункт 11 предложенной повестки дня «Бюджет на 2018 год», если до сих пор не была утверждена налогово-бюджетная и таможенная политика, на основании которой он составляется.

Ответ спикера был настолько нелеп, что вызвал хохот у него самого и веселье в зале заседаний.

- Согласно регламенту, - ответил Канду.

После этого он пытался еще что-то сказать, но не мог. Канду с трудом сдерживал приступы неконтролируемого смеха. Присутствующие на заседании парламентарии также принялись веселиться. 

Тогда было предложено начать с налоговой и бюджетной политики на 2018 год.


 
Количество просмотров:
167
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.