Назван лучший футболист Молдовы

Александр Гацкан признан лучшим футболистом Молдовы 2017 года. Полузащитник российского клуба "Ростов" и сборной страны стал победителем опроса, проведенного Молдавской федерацией футбола. Второе место занял Александр Епуряну, третье - Артур Ионицэ.

На чествовании лауреатов футбольного года Гацкан не присутствовал. В составе "Ростова" полузащитник готовится к очередному матчу чемпионата России.

Приз был вручен отцу лауреата - Михаю Гацкану.

В видеообращении футболист передал слова благодарности.

"Очень рад и приятно удивлен тому, что был назван лучшим футболистом 2017 года. 2017-й год был нелегким для сборной Молдовы, но хочу заверить, что когда я надевал футболку сборной, то играл с полной самоотдачей", - сказал Александр Гацкан.

"Он забил потрясающий гол в Грузии. Тогда мы сравняли счет и набрали очень ценное очко для психологического состояния команды. В последние годы он стабильно играет и за клуб, и за сборную", - сказал президент ФФМ Павел Чебану.

Гацкан был признан лучшим футболистом Молдовы в четвертый раз и в третий раз подряд.

Гацкан также был назван лучшим молдавским полузащитником 2017 года.

В номинации лучший вратарь победил Илья Чебану.

Вячеслав Посмак третий год подряд оказался вне конкуренции среди защитников.

Приз лучшему нападающему достался Виталию Дамашкану.

"Это был успешный год, красивый год, исторический год. Год, оставивший очень приятные воспоминания. Надеюсь, что он не станет первым таким и последним", - сказал игрок "Шерифа" Виталий Дамашкан.

Лучшим иностранным игроком Национальной дивизии назван бельгиец Зиги Бадибанга из тираспольского "Шерифа".

"Это лучший год в моей карьере. Считаю, что сыграл очень хорошо как в еврокубках, так и в Национальной дивзии. Я очень рад", - заявил Зиги Бадибанга.

Лучшей командой года признан "Шериф", участвующий в групповом этапе Лиги Европы.

Вячеслав Руснак из оргеевского "Милсами" назван лучшим тренером года.