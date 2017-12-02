Коммерсанты прогнозируют повышение цен на мясо

Мясо на рынке в столице, говядина и свинина, стоит от 65 леев за килограмм. Цена такая же, как на прошлой неделе. Однако продавцы говорят, что цена мяса увеличивается, как правило, после двух недель поста, и покупатели, на праздники, должны будут выложить из кармана больше денег, передает IPN.

Помидоры, большинство импортные, стоят как и на прошлой неделе, 25 леев за килограмм. Огурцы продаются по 35 леев за килограмм, так же, как и неделю назад. Молдавский перец стоит 25 леев за килограмм. Цена осталась без изменений. Не изменилась и цена импортного перца – 50 леев/кг.

Картофель, лук, морковь и свекла стоят 5 или 6 леев/кг. Капуста продается за 3 – 4 леев килограмм. Подорожал, однако, зеленый лук, петрушка и укроп. Их цена начинается от 4 – 5 леев, в то время как на прошлой неделе пучок стоил 3 лея. Килограмм тыквы стоит 5 леев.

Овечья брынза стоит от 85 леев/кг, столько же, как на прошлой неделе, творог – 40 леев/кг а сметана – 35 леев за килограмм. Десять яиц можно купить за 17 леев. Ядра ореха стоят от 130 леев/кг. Чернослив колеблется между 40 и 50 леями за килограмм. Килограмм соленных помидоров стоит 20 леев, огурцов – 15 леев, капусты так же 15 леев, а арбуза - 50 леев.

За килограмм карпа придется заплатить 55 леев, а за килограмм карася – от 30 леев и выше. Цены остались неизменными. Морские креветки стоят 128 леев килограмм, окунь – более 80 леев, кальмар от 75 леев килограмм, а скумбрия 45 леев/кг.

Виноград и груши продаются в среднем за 12 леев. Цена одного килограмма яблок начинает от 7-8 леев. Цитрусовые продаются по 22-35 леев килограмм и более. Килограмм бананов стоит от 25 леев, а гранаты продаются по 34 леев/кг.