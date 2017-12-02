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Политика
Бывший лидер Тирасполя Евгений Шевчук объявлен в розыск
02.12.2017

Следственный комитет Тирасполя объявил в розыск бывшего лидера приднестровского региона Евгения Шевчука.  Запрос действителен только на территории Левобережья.

Шевчук проходит по нескольким уголовным делам, в том числе по делу о коррупции и хищении государственных средств. Его также подозревают в выводе из региона миллионов долларов. 

Приднестровские правоохранители несколько месяцев ждали его для дачи показаний.  Евгений Шечвук покинул регион в июле после того, как депутаты так называемого Верховного совета Тирасполя лишили его иммунитета. Некоторое время он находился в Молдове. Недавно в СМИ появилась информация, что сейчас он скрывается в России


 
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