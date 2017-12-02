Депутаты ПСРМ отреагировали на вопросы о своем гражданстве

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Депутаты ПСРМ с румынским гражданством заявляют, что являются молдаванами, а гражданство соседней страны использую ради извлечения пользы.
Социалист Раду Мудряк отказался объяснять, почему подал заявку на румынское гражданство, передает unimedia.info.
"Я же сказал, что не комментирую сообщения на румынском языке, я молдован. Я, как и другие мои коллеги, подал заявление по личным причинам".
Депутат Андриан Лебединский оказался более открытым и ответил, что даже обладая румынскими документами все равно остается молдаваном.
"Естесственно, что я не праздную, я праздную праздники Республики Молдова. У меня румынское гражданство, но я не румын. Румынское гражданство я получил еще в 2002 году. А госпожа Зотя занимается политикой, делает шоу, Господь с ней."
Напомним, что в связи с Днем Румынии депутаты из Либеральной партии представили в парламенте список с шестью депутатами ПСРМ, которые обладают румынским гражданством.
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