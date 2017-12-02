Депутаты ПСРМ отреагировали на вопросы о своем гражданстве

Депутаты ПСРМ с румынским гражданством заявляют, что являются молдаванами, а гражданство соседней страны использую ради извлечения пользы.

Социалист Раду Мудряк отказался объяснять, почему подал заявку на румынское гражданство, передает unimedia.info.

"Я же сказал, что не комментирую сообщения на румынском языке, я молдован. Я, как и другие мои коллеги, подал заявление по личным причинам".

Депутат Андриан Лебединский оказался более открытым и ответил, что даже обладая румынскими документами все равно остается молдаваном.

"Естесственно, что я не праздную, я праздную праздники Республики Молдова. У меня румынское гражданство, но я не румын. Румынское гражданство я получил еще в 2002 году. А госпожа Зотя занимается политикой, делает шоу, Господь с ней."

Напомним, что в связи с Днем Румынии депутаты из Либеральной партии представили в парламенте список с шестью депутатами ПСРМ, которые обладают румынским гражданством.