«Ужас, позор и скорбь» из Украины: ободранная главная новогодняя ёлка шокировала кишиневцев

На площади Великого национального собрания в Кишиневе установили главную новогоднюю ёлку страны. Долгожданное праздничное дерево прибыло в столицу Молдовы. Сегодня его установили на площади Великого национального собрания. Однако главная ёлка страны привела в негодование жителей Кишинева. Ожидаемая всеми «новогодняя красавица» оказалась изрядно ободранной и сейчас имеет очень жалкий вид.

- Администрация, простите не мог пройти просто так! Это просто ужас, позор и скорбь почему у нас власть такая. Зачем так позорить любимый город, - высказал мнение в Facebook один из возмущенных горожан.

Его поддержали и многие другие жители Кишинева. Пользователи соцсетей выкладывают фото ёлки и делятся своими впечатлениями. По общему мнению, такая «скорбь», привезенная из Украины, обманула ожидания и испортила встречу Нового года-2018.

Известный молдавский блогер Евгений Лукьянюк сравнил главную новогоднюю ёлку со щеткой.

- Интересно, прицепят ли к дереву еще ветки, чтобы оно выглядело нормально, - добавил он.

И.о. генпримара Сильвия Раду ранее заявила, что в нашей стране нет достойной ёлки, поэтому она выделила 15 тысяч леев на закупку дерева в Карпатах. Примэрия Кишинева выставила фотографию и видео ёлки, которую свалили в Ивано-Франковской области и везли в Молдову. Реальность оказалось намного хуже ожиданий.

Раду уверяет, что ёлка будет украшена игрушками из Германии. Какова стоимость транспортных расходов по доставке дерева, а также немецких игрушек, пока власти не говорят.

А вот как выглядела обещанная ель, которую свалили для Молдовы в Карпатах: