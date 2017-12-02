Заявление-бомба: парламентские выборы провести уже не сможем, если…

Референдум по вопросу отмены смешанного голосования, предлагаемый некоторыми НПО, и дорого обойдется, и сложно провести. С таким заявлением выступил депутат-демократ Сергей Сырбу.

«За всю историю Республики Молдова ни один законодательный референдум проведен не был. Но допустим, он состоится. Что бы это означало? Необходимо создать инициативную группу минимум из 100 человек, которую нужно зарегистрировать в Центральной избирательной комиссии. Необходимо сформулировать вопрос для референдума и выдать подписные листы, на которых должен быть напечатан текст всего законопроекта по изменению избирательной системы.

Внимание: на референдум нельзя выносить вопрос об отмене смешанной системы, а лишь предложение ввести другую избирательную систему (НПО говорят о старой, пропорциональной системе). Потом в течение трех месяцев идет сбор подписей (минимум 200 000), после чего подписные листы представляются ЦИК для проверки. Потом ЦИК одобряет проведение референдума и передает материалы в парламент, а парламент должен назначить день проведения референдума и у него на это есть полгода», — заявил он.

Сергей Сырбу утверждает, что на проведение такого референдума необходимо минимум 60 млн. леев, а эти деньги не предусмотрены бюджетом, и их необходимо будет где-то найти. «Это большие расходы, которые не понравятся людям. Но кроме этого, вся процедура может затянуться на весь 2018 год. Учитывая, что между выборами должен быть перерыв в минимум два месяца (60 дней), то это означает, что если мы проведем референдум, парламентские выборы провести уже не сможем», — добавил он.

Кристина Пендя