Вице-председатель ДПМ: «мы мотивированы и целеустремленны, но наша позиция незавидна…»

В интервью для портала ТРИБУНА вице-председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Кристина Балан ответила на следующий вопрос: Как бы Вы оценили нынешнюю позицию ДПМ в молдавской политике?

«Мы мотивированы и целеустремленны, но наша позиция незавидна… С одной стороны, существует острая необходимость в кардинальных переменах в стране, в глубоком реформировании, но с другой стороны, эти реформы должны быть ощутимыми для рядовых граждан, у которых много социальных нужд. Они хотят ощутить реформы в своих домах, в школах, где учатся их дети, в больницах, где они лечатся», — заявила она.

Вместе с тем, Кристина Балан отметила, что «очень сложно вернуть доверие граждан…и внешние партнеры иногда смотрят скептически, потому что наша оппозиция одержима жертвенностью».

«Все это вынуждает нас прилагать двойные усилия. Мы должны показать видимые результаты и доказать, что истерика некоторых политиков лишена оснований. Мы надеемся, что нас оценят за успехи, а не по восприятию», — заявила она.

Андриана Кептине