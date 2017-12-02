Возможно ли урегулирование приднестровского конфликта без вклада России? ответ Игоря Мунтяну!

В интервью для портала ТРИБУНА исполнительный директор ИРСИ «Вииторул» Игорь Мунтяну ответил на следующий вопрос: Возможно ли урегулирование приднестровского конфликта без вклада России?

«Не думаю, что роль России в этом конфликте можно назвать «конструктивной». Никогда она такой не была. Это не означает, что урегулирование приднестровского конфликта может произойти втайне от России или от другого участника переговорного процесса.

Все-таки, нам не следует ждать чудес от этого формата, скорее, нам следует проявить компетентность, сознательность, собственное видение, и постепенно менять условия, что держат этот конфликт в «латентной заморозке», условия, которые могут способствовать «саботажу» урегулирования теми, кто готов заплатить огромную цену за сохранение своего «статуса-кво», который противоречит интересам Республики Молдова.

Если короче, то этот статус-кво означает максимальную милитаризацию региона путем сохранения военного присутствия российской армии, с целью сохранения гегемонии в нынешнем формате миротворческой миссии.

Вдобавок к этому прилагается финансирование и управление военизированными приднестровскими силами из средств федерального бюджета России, и постоянные нарушения Зоны безопасности, а также злоупотребления российских военных, участвующих в процессе мониторинга конфликтных ситуаций», — заявил он.

Андриана Кептине