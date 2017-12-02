«Мы с удовольствием травимся молдавскими продуктами, но при этом проклинаем импортные!»

Всегда ли качественное то, что продается под лозунгом «Покупай отечественное».

Серия публикаций в «Комсомолке» о заходе на рынок Молдовы крупных «сетевиков» не на шутку взбудоражила общественность. Большинство, конечно же считают, что импортные продукты на порядок ниже качеством, чем молдавские, и потому – геть! Да вы сами вспомните, сколько раз, гуляя по рынку, вы спрашиваете продавца: «Откуда товар?», а получая ответ, что «молдавский», с удовольствием его покупаете.

Однако тут есть два нюанса. Первый: к величайшему сожалению, сегодня те же молдавские овощи не всегда качественные, а иногда они настолько напичканы «химией», что, честное слово, порой, уж лучше купить импортный огурец, чем травится родным.

Второй нюанс: продавцы, пользуясь нашей наивностью, впаривают нам вместо местных овощей и фруктов сплошь заграничное: картошку и яблоки из Польши, немецкий лук, китайский чеснок и даже гавайскую петрушку.

А вот приход крупнейших «сетевиков», которые следят за собственной репутацией в этой ситуации – все же благо. Впрочем, послушаем «голос народа» - наших читателей.

Rudi:

«Наши как раз и кладут эту химию на глаз, лишь бы побыстрей выросло да навариться за один год как за 10. Сколько статей сама же «КП» пишет несколько лет подряд, что травятся арбузами и прочими бахчевыми. Как раз в Европе знают "меру" этой химии. Там жёсткий контроль с этим. Как-то силиката я в Кишиневе наелся так, что весь вечер провёл не на свадьбе, а в туалете. Вот чем мне запомнилась свадьба. Всем приятного аппетита!»

Знаток:

«В молдавских фруктах-овощах, особенно которые массового производства, как раз и химикатов в РАЗЫ больше чем в импортных, не раз об этом говорено. И жадные до беспамятства местные производители вложенную копейку хотят с первого же покупателя не просто содрать, а еще и навариться, отсюда и небывалой стоимости дома и машины, да еще и посредников (спекулянтов) не забудьте. В общем, мс удовольствием травимся молдавскими продуктами, но при этом проклинаем импортные»

Ион:

«Насчет продуктов питания правильно. У нас разучились и не хотят производить конкурентоспособную сельхозпродукцию. На это влияет и налоговая политика, импорт, аренда , удобрения и т. д. А так же жадность производителя -старое оборудование, новые дома для себя и машины что бы не хуже чем у других . Не хотят вкладывать в производство, расширятся, удешевляться. Поэтому и цены лупят до потолка…»

Игорь КРУДУ