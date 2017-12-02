На центральной площади Кишинева установили новую елку

Ее срубили сегодня во дворе детского сада на Ботанике. За транспортировкой елки следила полиция, а также вице-примар Нистор Грозаву. Столичная администрация опасалась провокаций.

Напомним, на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе с утра установили главную новогоднюю елку страны, которую привезли из Украины. Однако она настолько не понравилась кишиневцам, что руководство столицы приняло решение заменить ее на другую.

Исполняющая обязанности мэра Кишинева Сильвия Раду написала в социальной сети, что привезенную ель в спешке и без координации с руководством муниципалитета привезли на центральную площадь столицы. Она также сообщила, что руководил этой «гротесковой» акцией видный либерал, который отдавал распоряжение посредством смс- сообщений.

- Случившееся сегодня делает меня сильнее и решительнее в намерении искоренить коррупционные схемы в мэрии и вытащить на свет всех участников беззаконий, - подчеркнула Раду