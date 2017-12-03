Диванная революция в Молдове

С некоторых пор широкую известность получило понятие «бархатная революция». Потом, кто-то из наших соотечественников, то ли в шутку, то ли всерьез, ввел такое понятие как «кофейная революция», потому что некоторые, кто громогласно заявлял о больших политических революциях, в итоге свели все к простым посиделкам за кофе. Теперь, думаю, пришло время добавить в эту цепочку понятие «диванная революция», потому что именно так лучше всего можно охарактеризовать то, что сейчас происходит в нашей стране.

Такая мысль пришла мне в голову после недавней беседы с одним моим старым другом. Он, как и герой одного комедийного российского шоу, любит проводить все свободное время у телевизора, и в какой-то момент вступил даже с ним в «полемику»…Эта «полемика» так вошла в привычку, что он часто стал «ссориться» с телевизором даже в присутствии других людей.

Мы с этим моим другом общались, а в это время по телевизору шли новости. В какой-то момент, будто забыв о моем присутствии, он стал комментировать каждую новость, обращаясь напрямую к телевизору и «героям» репортажей. Он грубо ругался, когда видел новости о том «как хорошо живется в Молдове», «в лицо» премьер-министру Филипу говорил все, что думает о реформе правительства, потом «открыл глаза» европейцам, напрямую сказав им, что молдавские власти дурят их, а еще лидерам оппозиции «бросил в лицо» всю правду об их способностях «защищать права людей», потом даже передал жесткие послания Трампу и Путину, заявив, что они не понимают, что на самом деле происходит в Молдове и т.д. и т.п.

Слушая его, я понял, что он очень возмущен всем тем, что происходит вокруг. Он с такой ненавистью и злостью говорил обо всем, что видел и слышал, что на мгновение показался мне похожим на бомбу, которая вот-вот взорвется. Если ты настолько недоволен, почему не предпринимаешь что-то, чтобы изменить существующее положение вещей? Я спросил его, почему он не заведет блог, в котором мог бы высказывать свое мнение, или не воспользуется для этого соцсетями (где он очень активен лишь когда публикует свои фото с друзьями, семьей, в путешествиях или на отдыхе). Еще я спросил, почему он не участвует в протестах, когда они проводятся, раз он так всем недоволен.

Мои вопросы вмиг его успокоили (видимо, он понял, на что я намекаю), а потом, после короткой паузы, он пробубнил что-то типа: «Зачем мне высказывать свое мнение, опубликовывая критические мнения о ком-то или о чем-то, или участвовать в протестах? Мне и здесь хорошо (указав на диван, на котором сидел). Я могу выражать свое недовольство и здесь. Сижу на диване, говорю, что хочу, и мне тут же становится легче на душе. И к тому же, я ничем не рискую».

Слушая его, я понял, что произошло с протестным духом молдавского общества. Он никуда не делся, он просто перекочевал с улиц на диваны. Протесты продолжаются, но только…на диванах, и не исключено, что скоро у нас произойдет даже революция…но только будет она… диванной.

Думитру Спэтару