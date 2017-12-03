Очки «как у Путина» и уникальный кий подарил Григорий Лепс президенту Молдовы

Самый топовый музыкант России и СНГ выступил в Кишиневе. В честь своего 55-летия Григорий Лепс выступил с юбилейным концертом в Национальном дворце имени Николая Сулака. Харизматичный исполнитель представил новую программу «Ты чего такой серьезный?». В ней он спел и новые композиции, которые публика впервые услышала в 2017 году, и любимые народом хиты: «Самый лучший день», «Вьюга», «Рюмка водки на столе» и многие другие.

После выступления Григорий Лепс неформально пообщался с президентом Молдовы. Об этом написал в своем Facebook Игорь Додон.

- После замечательного концерта с Григорием Лепсом. Пару месяцев назад сыграли в Кишиневе в бильярд (результат не буду говорить). Обещал подарить кий... Слово сдержал. Григорий, спасибо большое. Ждем снова в Кишиневе. Здесь вас очень любят и ждут ваших концертов, - заверил глава государства.

Григорий Лепс преподнес Игорю Додону два интересный подарка. Первым стал уникальный кий.

- Он такой немного утонченный. Если вы им научитесь попадать, то потолще кием будет проще. Длина кия 1,64 метра. Вам должно быть как раз - вы у нас человек высокий, - рассказал музыкант.

Игорь Додон оценил кий. Он прочел надпись на нем: «От Григорий Лепса - президенту Молдовы».

Вторым подарком стали очки, которые выпускает фирма Лепса. Президент надел их. Несколько присутствующих человек сразу же воскликнули, что это очки «как у Путина».