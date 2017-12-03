Опубликованы подробности авиаинцидента над Италией с гражданами Молдовы на борту

Самолет попытался два раза совершить посадку в аэропорту Фьюмичино из-за плохих погодных условий. 1 декабря Национальное агентство по безопасности полетов Италии квалифицировало произошедшее как серьезный инцидент и начала расследование в этом отношении.

Самолет 9U-89, выполнявший рейс Кишинев – Рим 5 ноября, не смог приземлиться в итальянском аэропорту Фьюмичино из-за плохих погодных условий. Тогда экипаж принял решение направить судно в Болонью, сообщает unimedia.info.

Когда авиалайнер набрал высоту, пилоты объявили чрезвычайную ситуацию, так как уровень топлива был ниже допустимого предела: 900 кг вместе положенных 1100. После 48 минут кружения в воздухе, самолет все же смог совершить посадку в аэропорту Фьюмичино.

Стоит отметить, что происходящее очень напугало пассажиров, некоторые из них стали креститься. Тем не менее, спустя некоторое время самолет все же благополучно сел. На взлетно-посадочной полосе пассажиры увидели последствия непогоды — огромные лужи воды.