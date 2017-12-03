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Топ – 10 активных молодых женщин в молдавской политике
03.12.2017

После того, как на прошлой неделе мы опубликовали материал о 10 молодых людях, которым, по нашему мнению, следовало бы принять участие в следующих парламентских выборах, мы предлагаем Вашему вниманию новый условный список десяти молодых женщин, которые уже активно занимаются политикой, и могли бы принять участие в следующей избирательной кампании.  

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1). Инга Григориу 

Стала известна общественности во время массовых протестов, связанных с хищением миллиарда в 2015 году. Позже, при появлении Платформы «Достоинство и Правда», стала одной из активнейших представительниц этого политформирования. Некоторые эксперты предрекают ей успешную политическую карьеру.

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2). Елена Грицко 

Пришла в политику в 2014 году, присоединившись к команде Ренато Усатого. Потом продемонстрировала свои политические способности, что способствовало ее продвижению на должность вице-председателя партии «Наша Партия». Обладает умением держаться на публике и ораторскими способностями, а также здравыми амбициями. Все это может помочь ей построить успешную политическую карьеру.

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3). Марина Таубер

Является одним из известнейших представителей партии «Шор». Она активна как в стране, так и за рубежом. Она амбициозна, и своими действиями доказала, что умеет правильно ставить цели и добиваться их, а в молдавской политике это очень немаловажные качества.

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4). Инна Шупак 

Обладает обширным политическим и парламентским опытом. Является председателем парламентской фракции Партии коммунистов Республики Молдова, а многие считают ее одним из главных столпов этого политформирования. Не исключено, что Инна Шупак еще достигнет новых высот в своей политической карьере.

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5). Марина Радван

Стала известна широкой общественности в 2014 году, когда стала депутатом парламента по спискам ПСРМ. Умеет держаться на публике, обладает оригинальным мышлением, умеет четко формулировать свои мысли и расставлять приоритеты. Всего этого вполне достаточно для успешной политической  карьеры в будущем.

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6).  Алина Зотя

Стала депутатом в 2015 году, но уже успела всех убедить в том, что знает, что к чему в молдавской политике. Многому училась на ходу, и это помогло ей стать одним из передовиков Либеральной партии. Вопрос в другом: исчерпала ли она свои возможности в политике, или сюрпризы еще последуют?

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7). НинаЧеретеу 

Пришла в политику в 2014 году, но известной стала в 2015 году, когда возглавила примэрию Дрокии. Сейчас считается одним из основных кандидатов от НП,  и не исключено, что на следующих выборах удивит всех своими достижениями.

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8). Алина Шаргу

Является пресс-секретарем партии «Шор» и проделывает титаническую работу по продвижению политформирования. Многие считают, что своими рейтингами партия во многом обязана, в том числе и ей. На следующих парламентских выборах мы увидим, решится ли она сделать шаг в  большую политику.

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 9). Анастасия Кожокарь

Ее считают восходящей звездой Либерал-демократической партии Молдовы, а протесты против смешанной избирательной системы позволили ей показать себя и свой огромный политический потенциал, который можно использовать на предстоящих парламентских выборах.

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10). Кристина Бужор

Она пресс-секретарь партии «Действие и Солидарность». Несмотря на то, что она не часто появляется на публике, ее потенциал успешного политика многие успели рассмотреть, хотя, пока неизвестно, стремится ли она к политической карьере.


 
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