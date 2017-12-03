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Пушков рассказал о сценарии ввода войск НАТО в Приднестровье
03.12.2017

Если Приднестровье покинут российские миротворцы, туда войдут войска НАТО. Об этом член Совета Федерации Алексей Пушков заявил в воскресенье, 3 декабря.

Таким образом сенатор прокомментировал лояльность правительства Молдавии к Североатлантическому альянсу.

«Кишинев добивается вывода российских войск из Приднестровья «ради мирного процесса». А когда наши уйдут, туда придут войска НАТО. Ясно, как день», — подчеркнул Пушков в Twitter.

По словам президента Молдавии Игоря Додона, обращение правительства Молдавии к Генеральной Ассамблее ООН с просьбой обсудить «полный вывод» российских миротворческих сил с берегов Днестра, приведет к войне. 

В сентябре по инициативе правительства Молдавии военнослужащие 22-го миротворческого батальона «Молдова» несмотря на запрет Додона отправлялись на учения Rapid Trident – 2017 с участием войск 14 стран НАТО.


 
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