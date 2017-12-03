Человек недели - Георге Бэлан, вице-премьер по реинтеграции

На этой неделе в Вене под эгидой председательства Австрии в ОБСЕ состоялся новый раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате «5+2». Молдавскую делегацию на переговорах возглавлял вице-премьер по реинтеграции Георге Бэлан.

Участники венской встречи приветствовали достигнутый в последнее время прогресс в переговорном процессе, отметив возобновление движения по мосту через Днестр у населенных пунктов Гура Быкулуй и Бычок, признание дипломов приднестровских учебных заведений, обеспечение надлежащей работы молдавских школ с преподаванием на румынском языке, восстановление телефонной фиксированной и мобильной связи между берегами Днестра, а также обеспечения фермерам свободного доступа к земельным участкам, расположенным за трассой Тирасполь-Рыбница. Эти договоренности были достигнуты всего за два дня до встречи в Вене. Со стороны Республики Молдова все эти протокольные решения подписал вице-премьер Георге Бэлан, поэтому он по праву может считаться героем этой недели.

Правда, пока еще не ясно, как все эти протокольные решения будут применяться на практике, но Георгию Бэлану и его команде удалось создать впечатление, что процесс приднестровского урегулирования сдвинулся с мертвой точки. Теперь посмотрим, что будет дальше…

ТРИБУНА уточняет:

Георге Бэлан родился 25 августа 1975 года в городе Кишиневе.В 1982-1992 гг. учился в румынско-французском лицее им. Михая Еминеску; 1992-1996 – Университет им. Александру Иоан Куза, Яссы, Румыния; 1996-1998 — Национальная школа политологии и государственного управления в области экономики, международных отношений и безопасности, Бухарест, Румыния; 1999 – Немецкая организация по техническому сотрудничеству (НОТС), образование в области макроэкономики, государственных финансов, эконометрики, Германия; 2002-2003 — Европейский институт политических исследований, курс политического образования; 2004 – Институт МВФ, образование в области политической экономики, Вена, Австрия; 2007 – Европейский центр по исследованию вопросов безопасности «Георге.

К. Маршалл», углубленное изучение вопроса безопасности Германия; 2008 — Международная программа обучения лидеров, США; 2009 — Европейский центр по исследованию вопросов безопасности «Георге. К. Маршалл», образование в области безопасности, стабильности, переходной ступени и реконструкции, Германия; 2014 – Военная академия «Александру чел Бун» постуниверситетский курс в области безопасности и национальной обороны; 2015 — Европейский центр по исследованию вопросов безопасности «Георге. К. Маршалл», курс в области региональной безопасности, Германия.

Профессиональный опыт: 1998 – 2002 — эксперт по региональной политике европейской интеграции, Проект ПРООН «Стратегия развития», Центр стратегических исследований и реформ, Кишинев, Молдова; 1999-2002 – местный эксперт, представительство Шведского института по вопросам государственного управления в районе Кахул и городе Тигина, Молдова; 2003 — Аппарат министра по вопросам реинтеграции, главный консультант; 2014 – настоящее время – председатель, Комиссия по отбору проектов в рамках программы мероприятий по реинтеграции страны; 2012-настоящее время – эксперт с постоянным статусом, Делегация Молдовы в Объединенной контрольной комиссии; 1999 – 2009 – лектор, Академия государственного управления, Кишинев, Молдова; 2008 — 2009 – начальник Управления информации и анализа, Министерство реинтеграции, Госканцелярия Республики Молдова, 2009 — 2010; 2009 – 2010 — начальник Управления информации и анализа, Бюро по реинтеграции, Госканцелярия Республики Молдова; 2010 – 2016 – глава Бюро по реинтеграции, Госканцелярия Республики Молдова.