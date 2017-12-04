В Молдове травят русскоязычные СМИ: К чему это приведет?

Явно ни к чему хорошего - взорваться ситуация может в любой момент. Знаете, мы давно смирились с тем, что к газете «Комсомольская правда» в Молдове приковано очень пристальное внимание не только рядовых граждан, но и представителей власти, неправительственных учреждений и организаций, претендующих на статус регулятора.

В этом нет ничего удивительного и плохого, ведь наше издание — самое популярное в стране, и число читателей исчисляется сотнями тысяч. Дело не в этом, а в бесконечных попытках некоторых лиц как-то дурно повлиять на нашу репутацию. Не получится.

Есть такая кампания STOP FALS. Несколько дней назад была опубликована статья соответствующего содержания — нас обвинили в том, что мы использовали в целях манипуляции изображение и старую информацию в заметке о рутениевом облаке. И мы, дескать, не упомянули в материале о том, что опасность жителям нашей республики не грозит. Сообщаем: в первом же абзаце есть гиперссылка на другой материал - именно с тем содержанием, которого так не хватало госпоже Лилии Захариа.

Она, к слову, сообщает, что «обратилась в нашу редакцию за уточнениями», однако ни с кем из журналистов не контактировала. К слову, это далеко не первое ее исследование, в котором — какое совпадение! - не удалось взять комментарий у представителя СМИ, в адрес которого звучат обвинения.

Расскажем вам об одном эпизоде. В январе этого года мы опубликовали статью об аптеках Кишинева. Тогда госпожа Захария действительно с нами связывалась, и мы сообщили ей источник информации. Мы говорили с представителем аптеки, который, передал нам интересующие нас сведение, настояв на условиях анонимности. Это чистая правда. И госпожа Захариа сама с ним связалась. Так что была у нас «другая сторона», и она об этом прекрасно знала. Но написала обратное.

Совпадение ли, но в рамках кампании STOP FALS изобличают чаще всего именно представителей сетей российских СМИ. Будто румыноязычные СМИ - чисты и безгрешны, хотя ни одно медиа не может быть таковым в принципе. Давайте смотреть правде в глаза: все происходит именно так с целью создания у румыноязычной аудитории простого, очень емкого впечатления: все русскоязычные СМИ — врут. Закрыть нас хотят? Ну-ну... Транслируется этот месседж, что важно, именно на на румыноязычных медиа-платформах.

К чему это приведет? Нам думается так: вся эта ненависть будет накапливаться, и во что все это выльется — никто сказать не может, как и когда это произойдет. На моих глазах корреспондентку одного из телеканалов называли, скажем так, девушкой низкой социальной ответственности только лишь потому, что она держала микрофон с непонравившейся людям символикой. А не нравится она им, в том числе, по причине этих «месседжей».

То, что происходит, не способствует и созданию благоприятной журналистской среды, потому что различного рода «регуляторы» и люди, претендующие на эту функцию, делят представителей СМИ и площадки, на которых они работают, на «наши» и «чужие».

В общем, прав был румынский журналист Виктор Никитуш, который отметил, что предложения Ассоциации независимой прессы Молдовы базируются на ограничениях и носят тоталитарный характер. Таких ассоциаций у нас — пруд пруди.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Дмитрий КОБЗАРЬ