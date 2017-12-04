Сумочка на плече Сильвии Раду оказалась дороже срубленной в детсаду на Ботанике главной ёлки Молдовы

Сумочка и.о. генпримара стоит дороже, чем городская елка, - об этом заявили пользователи соцсети, рассмотрев размещенные на странице Сильвии Раду фотографии.

На них градоначальница лично наблюдает за украшением ёлки на площади Великого национального собрания. Здесь и возник вопрос о стоимости сумочки, висящей на ее плече.

Некоторые пользователи отметили, что цена сумки Сильвии Раду превышает стоимость установленной на центральной площади столицы ёлки, которую она пообещала оплатить из собственных средств.

- Дорогая госпожа, зачем брать с собой сумку, когда вы на машине? Просто нужно показать, что у вас сумка за 1000$? - задала риторический вопрос пользователь Даниела Лисник в своем комментарии к фото.

Сумочка на плече Сильвии Раду очень напоминает модель известной компании Burberry. Следовательно, ее цена колеблется между 550 и 750 фунтов стерлингов (от 12 до 17 тысяч леев). А это действительно больше, чем та самая срубленная в детсаду на Ботанике и установленная на площади главная ёлка Молдовы