Доктор Комаровский виноват в том, что молдавский врач — плохой врач!

Наши врачи обиделись на известного педиатра, который заявил о том, наши медики ставят неправильные диагнозы и наживаются на детях.

Вот скажите, кто из вас доволен качеством медицинских услуг? Кому из нас в последние годы попадались чеховские такие доктора, которые готовы идти сквозь пургу и снег, чтобы помочь больному? Может, есть такие реликты, сохранились еще в нашей стране, но последнего из них я видел лет двадцать назад. Это был муж моей соседки, к слову, тоже педиатр, который, извините за подробность, мог кал ребенка попробовать, чтобы поставить точный диагноз. А после его отъезда из страны, как отрубило — ни одного такого не встречал. Вообще, все хорошие врачи, почему-то еврейской национальности, свалили еще в девяностых, почти все - в Израиль, в США, мало кто — в Россию.

Остались национальные кадры. Ситуация в последнее десятилетие усугубилась и перепроизводством скороспелых медиков. В погоне за прибылью медуниверситет принимал всех, кто за мечту стать стоматологом или хирургом готов был хорошо платить. На работу я часто езжу маршруткой №125, которая едет мимо меда к общагам будущих врачей. Так вот, в десять часов утра маршрутка переполнена студентами, едущими с занятий. Это в десять утра! Непонятно, когда они учиться успевают?

Поэтому я ничуть не удивился, когда в Кишинев приехал известный доктор Комаровский и во время выступления во всеуслышание заявил о том, что молдавские педиатры ставят неверные диагнозы, зарабатывают на продаже лекарств, без необходимости назначаемых детям, не считаясь с принятой в мире практикой относительно лечения новорожденных и грудных детей и что ни в одной стране ему, доктору Комаровскому, не приходилось сталкиваться с повышенным внутричерепным давлением у детей. Такой диагноз – «особенность» именно молдавской медицины. И, вообще, гость хотел провести семинар для студентов-медиков, чтобы научить их быть хорошими врачами, а не молдавскими врачами.

Меня лично не удивило такое отношение Комаровского к нашим врачам. И, вместо того, чтобы принять во многом справедливую критику, учесть ошибки и постараться их исправить, педиатрическое сообщество Молдовы накинулось на своего коллегу Михая Стратулата, которые и был инициатором приглашения доктора Комаровского в Кишинев.

Сам Михай Стратулат заявил, что подвергся нападкам от коллег по цеху за «отсутствие профессиональной этики и медицинской деонтологии»: «Я был крайне удивлен, узнав, что был обвинен некоторыми «коллегами по цеху в том, что шепнул доктору Комаровскому на ухо, что и как говорить, ибо кто еще кроме Стратулата мог пригласить Комаровского в Кишинев. Вы бы видели, какие там были комментарии, сколько популизма и лицемерия обрушилось в адрес автора публикации, и сколько помоев было вылито на мою голову! - написал в соцспетях Михай Стратулат.

- Комаровский сказал, что не существует медицины молдавской, украинской, российской или американской, есть медицина, основанная на фактах! Но у нас, к сожалению, узкое мировоззрение, любят давать комментарии, не будучи в теме».

Нет, я уверен, что в Молдове остались еще врачи, для которых клятва Гиппократа — не пустой звук, которые не превратили свою профессию в чистый бизнес, которые готовы помочь человеку просто потому что он болен! Но почему-то в молдавских больницах всем пациентам приходится платить не только за то, чтобы врач профессионально сделал операцию и не оставил в твоем теле скальпель или салфетку, но и за обыкновенное внимание и правильно поставленный диагноз. И даже заплатив, ты не уверен, что все пройдет хорошо. Поэтому я согласен с Комаровским в том, что словосочетание «молдавский врач» точно не является синонимом «хороший врач».

Никита ЗВЕРЕВ