Молдова и перспектива вступления в ЕС – отсутствие политической, институциональной и эмоциональной подготовки

Политическое признание наличия у Молдовы европейской перспективы будет обусловлено её повышенной привлекательностью для ЕС...

Тема перспектив вступления страны в Европейский союз некоторое время активно обсуждалась в молдавском публичном пространстве, как до, так и после Брюссельского саммита (IPN, 27 ноября 2017 г.). В целях спасения европейского вектора страны молдавские власти, во главе с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком, сделали упор на важность включения проевропейских устремлений непосредственно в тело Конституции Республики Молдова (EuObserver, 24 ноября 2017 г.). Одновременно с этим президент страны Игорь Додон, известный своими пророссийскими предпочтениями, выразил уверенность в том, что шансы Молдовы на вступление в ЕС „близки к нулю”, и назвал риторику в поддержку ЕС, исходящую от так называемых проевропейских сил, деятельностью сугубо политического и предвыборного характера (President.md, 27 ноября 2017 г.).

В то же время, незаинтересованность Евросоюза в возможном расширении на Восток называют практически главным препятствия на пути европейской перспективы Молдовы не только президент страны, но и некоторые представители гражданского общества. Их основные аргументы заключаются в усталости или страхе европейцев перед расширением, на уровне политиков или общества. Реальность же такова, что к этому шагу не готовы ни Евросоюз, ни Молдова. Аргументы в случае каждой из двух сторон различны.

Для ЕС сегодняшние дискуссии по поводу расширения стоят на втором или ещё более дальнем плане. Пока не укреплён фундамент, будущее расширение европейского проекта остаётся в режиме ожидания. Даже Западные Балканы, которые уже имеют гарантированную европейскую перспективу и ведут диалог по поводу своего вступления в ЕС, не имеют точного графика этого процесса.

Что касается Молдовы, то здесь ситуация выглядит ещё более очевидной. Перспектива членства в ЕС сможет обрести очертания и получить серьёзный вес в рамках политических переговоров с ЕС лишь после того, как Соглашение об ассоциации будет реализовано не менее чем на 90%. Этот показатель выполнения обязательств перед Евросоюзом продемонстрирует, что Молдова действительно последовательна в политическом плане, что она, на уровне общества, сплотилась вокруг европейской идеи и институционально готова приблизиться к этапам ещё более глубокой европейской интеграции. До тех пор разговоры по поводу европейской перспективы бесполезны и даже вредны, поскольку они углубляют разочарование европейцев, поражённых масштабами восточноевропейской коррупции, и играют на руку дезинформации российского происхождения.

Сильно не дотягивая до Копенгагенских критериев

Измерение реального расстояния до европейской перспективы должно осуществляться с учётом минимального соответствия трём Копенгагенским критериям (установленным ещё в 1993 году), обязательность выполнения которых предусмотрена Договором ЕС.

Во-первых, необходимо обеспечить стабильность тех институтов, которые делают демократию работоспособной – верховенства права, прав человека и защиты меньшинств. Критерии соблюдения демократии также являются предварительным условием для начала диалога о вступлении в ЕС. Второй блок критериев включает в себя наличие функционирующей рыночной экономики и способность справляться с давлением со стороны конкурентного рынка на европейском уровне. Третья категория критериев включает в себя способность выполнять обязательства страны-члена ЕС. Это подразумевает эффективную реализацию комплекса политик, правил и стандартов, составляющих европейский законодательный комплекс, а также соблюдение политических и экономических целей ЕС.

Молдавские власти, а также некоторые эксперты считают, что движущей силой для выполнения этих критериев послужит сам по себе процесс вступления в ЕС, который может быть достигнут в том случае, если европейская перспектива будет явным образом просматриваться в юридической и политической риторике Евросоюза. Однако Молдова – это не Турция и не одна из западнобалканских стран (Сербия, Черногория), которые, в условиях благоприятного геостратегического фона или на фоне огромной эмоциональной нагрузки (сопровождавшийся насилием распад Югославии в 1990-е годы, военные преступления, волны мигрантов), пользуются льготным режимом. Напротив, любая из проблем Молдовы и других стран Восточного партнёрства, таких как постсоветская экономика, „замороженные конфликты” или присущая этим странам коррупция, перевешивает все достижения, взятые вместе.

Влияние геополитических расчётов и политических решений, принимаемых на европейском уровне, на готовность ЕС к расширению, является неоспоримым. Поэтому европейская перспектива может стать для Молдовы чем-то осуществимым лишь после того, как произойдут масштабные внутренние преобразования в рамках Соглашения об ассоциации, с геополитическими последствиями, ощутимыми и на уровне Брюсселя.

После Западных Балкан...

Сокращение объёма средств, выделяемых на подготовку Турции к вступлению в ЕС, в связи с ухудшением демократического климата в этой стране, является явным признаком ослабления процесса вступления в ЕС. В результате, место Турции могут занять другие страны с европейскими устремлениями, такие как Молдова. Конечно, маловероятно, что Брюссель и Анкара друг с другом распрощаются, резко и по взаимному согласию. Но Молдова может воспользоваться этими обстоятельствами, улучшив свои позиции в рамках регионального соревнования за внимание ЕС, но только при условии приведения в порядок, как с юридической, так и с фактической точек зрения, своих демократических институтов, включая избирательное законодательство.

Шансы Кишинёва на получение европейской перспективы, помимо должной реализации Соглашения об ассоциации, зависят и от прогресса, достигнутого на Западных Балканах. Наилучшим стимулом для возобновления дискуссий о расширении на Восток стало бы вступление в ЕС хотя бы одной из западнобалканских стран (в дополнение к Словении и Хорватии). Таким образом, до тех пор, пока расширение ЕС не шагнёт вперёд на Западных Балканах, обретение Молдовой, Украиной или Грузией чёткой европейской перспективы является делом маловероятным

Внутриполитическая динамика – приднестровский конфликт и АТО Гагаузия

Традиционно Молдова ощущает на себе сильное влияние геополитических разделяющих линий (IPN, 13 ноября 2017 г.), которые фрагментируют общество и даже саму географию страны. Поэтому сложно говорить о всеобъемлющей европейской перспективе. Гагаузское меньшинство и население приднестровского региона, сильно привязанные к российским интеграционным процессам, насчитывают около 500 тысяч человек. Поэтому, в условиях сокращения населения страны, которое на сегодняшний день составляет менее 3 миллионов граждан, предпочтения граждан с пророссийскими взглядами и, соответственно, с умеренным или скептическим отношением к ЕС, будут играть всё большую роль.

Никакое вмешательство в Конституцию или принуждение общества к любви к ЕС не окажут положительного влияния на устойчивость прогресса европейской интеграции. Граждан нужно превратить в сторонников европейских идей добровольными методами, предпочтительно – за счёт того, что они ощутят на себе прямые выгоды от сближения с ЕС. Некоторые постепенные позитивные изменения уже происходят в гагаузской автономии, однако в сепаратистском регионе их меньше, из-за отсутствия чёткой перспективы действий по воссоединению страны и на благо демократических процессов.

Таким образом, практически невозможно обеспечить европейскую перспективу, не имея как можно более широкого единства в обществе, а для этого соответствующей совместной позиции должно придерживаться большинство политических партий. В 2004–2005 годах ПКРМ и Владимира Воронина удалось вовлечь в совместные проевропейские усилия, несмотря на демонстрируемые ими явные пророссийские взгляды. Реализовать подобный сценарий в случае с ПСРМ и Игорем Додоном было бы гораздо сложнее, потому что внимание Евросоюза не сфокусировано на Молдове, у европейских границ сохраняется ряд кризисов (вмешательство России в дела Украины, война в Сирии, нелегальная миграция и т. д.), а Москва очень заинтересована в переформатировании молдавской политики с помощью пророссийских сил.

Вместо заключения...

Политическое признание наличия у Молдовы европейской перспективы будет обусловлено её повышенной привлекательностью для ЕС, обрести которую возможно только за счёт воплощения в жизнь Соглашения об ассоциации.

Говоря конкретнее, путём реформирования и модернизации страны Молдова должна бороться за то, чтобы продемонстрировать ЕС, что она заслуживает получить чёткую и гарантированную европейскую перспективу. В то же время, совместные усилия необходимы на уровне общества и политических сил, что невозможно себе представить в условиях властей, неспособных полностью реализовать потенциал европейской интеграции и свести к минимуму влияние российского фактора.

Чем более глубокими и качественными будут изменения, вызванные Соглашением об ассоциации, тем более уязвимыми станут контраргументы российских сил, которые будут вынуждены постепенно смягчить свою позицию в отношении ЕС.

Наконец, европейская перспектива подразумевает взаимную подготовку Евросоюза и Молдовы. В отличие от западнобалканских стран, а также из-за негативного имиджа, созданного проевропейскими властями Молдовы в 2009–2017 годах, будущим властям страны придётся удвоить усилия, призванные обосновать устойчивость проевропейского запроса Молдовы. Все эти внутренние процессы необходимо ускорить, чтобы опередить протекционистские и популистские тенденции внутри Европы, сопряжённые с угрозой того, что расширение европейского проекта за пределами Западных Балкан окажется заблокированным.

Дионис Ченуша