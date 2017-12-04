Европейская перспектива Молдовы зависит от единства в обществе и среди политических партий, мнение

Никакое вмешательство в Конституцию или принуждение общества к любви к ЕС не окажут положительного влияния на устойчивость прогресса европейской интеграции в Молдове, пишет политолог Дионис Ченушэ в аналитической статье для Агентства IPN.

По его мнению, граждан нужно превратить в сторонников европейских идей добровольными методами, предпочтительно – за счёт того, что они ощутят на себе прямые выгоды от сближения с ЕС.

Некоторые постепенные позитивные изменения уже происходят в гагаузской автономии, однако в сепаратистском регионе их меньше, из-за отсутствия чёткой перспективы действий по воссоединению страны и на благо демократических процессов, подчёркивает политолог.

По мнению Диониса Ченушэ, Молдова ощущает на себе сильное влияние геополитических разделяющих линий, которые фрагментируют общество и даже саму географию страны. Поэтому сложно говорить о всеобъемлющей европейской перспективе. Гагаузское меньшинство и население приднестровского региона, сильно привязанные к российским интеграционным процессам, насчитывают около 500 тысяч человек.

Поэтому, в условиях сокращения населения страны, которое на сегодняшний день составляет менее 3 миллионов граждан, предпочтения граждан с пророссийскими взглядами и, соответственно, с умеренным или скептическим отношением к ЕС, будут играть всё большую роль, отмечает политолог.

В 2004–2005 годах ПКРМ и Владимира Воронина удалось вовлечь в совместные проевропейские усилия, несмотря на демонстрируемые ими явные пророссийские взгляды, напоминает Дионис Ченушэ.

Реализовать подобный сценарий в случае с ПСРМ и Игорем Додоном было бы гораздо сложнее, потому что внимание Евросоюза не сфокусировано на Молдове, у европейских границ сохраняется ряд кризисов (вмешательство России в дела Украины, Сирия, нелегальная миграция и т. д.), а Москва очень заинтересована в переформатировании молдавской политики с помощью пророссийских сил.

Практически невозможно обеспечить европейскую перспективу, не имея как можно более широкого единства в обществе, а для этого соответствующей совместной позиции должно придерживаться большинство политических партий страны, заключает политолог.