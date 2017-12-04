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Общество
Наступившая зима обещает побить температурный тепловой рекорд на Украине и в Молдове, – синоптики
04.12.2017

Украинские синоптики выпустили прогноз погоды на эту зиму, который действителен и для нашей страны. Заведующая отделом синоптической метеорологии украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что тенденция существенного повышения температуры за месяц, за зиму и за сезон отмечается с середины 70-х годов прошлого века.  

– Это глобальные тенденции, которые касаются, естественно, и Украины. Наибольшие изменения, наибольший рост температуры наблюдаются именно зимой и летом. При этом для зимы еще характерен существенный рост именно минимальной температуры, – отметила Балабух.

Синоптик уточнила, что самым теплым в регионе было последнее десятилетие, в частности, последние три года. Это подтверждают и данные по Молдове. Так, в  прошлом году было на 0,3 градуса выше, чем в предыдущем.

- 2015-й, 2016-й и, возможно, 2017-й станут самыми теплыми годами за весь период наблюдений. Наши зимы стали значительно теплее, чем были 20-40 лет назад, - подчеркнула Балабух.

В этом месяце, согласно прогнозам, самым холодным днем будет 25 декабря: ночью столбик термометра опустится до отметки минус 8 градусов. Больше всего снега выпадет 11 декабря. В остальные дни ожидается облачность и частые осадки в виде дождя. 


 
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