Как древнерусский город, сражавшийся против легендарных киевских князей, стал молдавским селом

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Интересное
Автомобилисты, пассажиры, проезжающие в светлое время суток по очень оживленной международной трассе между Кишиневом и Оргеевом, наверняка почти всегда замечают красоту расположения села Пересечино.
Живописные покрытые лесом холмы Орхейских Кодр, окаймляющие долину реки Икель. Чудесные дали, открывающиеся взору. Крутой и очень извилистый серпантин дороги, ведущей к Оргееву.
Да еще какой!!!
Ни один город на Руси так долго и упорно не сопротивлялся княжеской власти
В средневековье территорию современной Молдовы населял славянский народ, называвшийся уличи. Известно, что в 864 г. Аскольд и Дир – правившие в древнем Киеве предводители дружины варягов (так звали на Руси викингов), совершили поход на уличей. Но тогда завоевать уличей не удалось, потому что в 885 году уже другой киевский правитель древнерусский князь Олег (наши современники его знают по пушкинской "Песни о Вещем Олеге") опять воевал с ними. И опять уличи отстояли свою независимость. По крайней мере, они не приняли участие, как все другие народы, покоренные Русью, в знаменитом походе князя Олега на Византию в 907 году. В том самом походе, в котором легендарный киевский князь в знак победы прибил свой щит к воротам Константинополя.
А вот сменивший на киевском престоле Олега князь Игорь сумел покорить уличей. Но не всех! Древние летописи писали, что уличи, проживавшие в районе города Пересечен, продолжали ожесточенно сопротивляться. В 940 году Игорь специально послал к Пересечену своего воеводу по имени Свенельд. И, как писали летописцы, Свенельд целых три года (!) осаждал город уличей и «едва взял».
Ни один город на Руси так долго и упорно не сопротивлялся княжеской власти. После падения этой твердыни уже все уличи покорились Киеву. Мы не знаем, как выглядел средневековый город Пересечен. Вероятно, он напоминал другие древнерусские города и выглядел как исследованная в Молдове крепость X века у села Екимауцы.
Осада города в Древней Руси. Миниатюра Радзивиловской летописи.
Крепость X века у села Екимауцы (Резинский р-н, Молдова). Реконструкция Г. Б. Федорова.
Молдавские господари Илья и Стефан подарили «пустопорожнее место» боярину Думе Уранию
Ученые издавна пытались найти место, где находился город Пересечен. Первым обратил внимание на одноименное молдавское село Пересечино знаменитый российский картограф и археолог, поэт и писатель Александр Фомич Вельтман, служивший в Бессарабии с 1818-го по 1831 год.
Вельтман в 1819 году произвел геодезическую съемку в некоторых районах Бессарабии и сообщил известному историку, профессору Московского университета Николаю Ивановичу Надеждину, что «в окрестностях Пересечены находится "городок" или остаток древней насыпи, доселе еще приметный».
Надеждин вскоре приехал в Бессарабию и попытался обнаружить следы древних искусственных укреплений в этом районе. Однако его постигла неудача. В районе Пересечена ему «никто не мог сообщить сведений об этом "городке", но, – как заметил ученый, место укреплено самой природой, находясь под защитой гор и лесов. Впрочем, укрепления на продолжении стольких веков могли изгладиться».
Позднее другие исследователи предположили, что Свенельд, когда взял город, мог приказать сравнять его с землей или, по крайней мере, срыть его укрепления, чтобы пресечь новые возможные попытки сопротивления.
О том, что жители покинули это место, можно понять уже из грамот молдавских господарей первой половины XV века. В них Пересечино упоминается не как населенный пункт, а как «пустопорожнее место» на одноименной речке. Молдавские господари Илья и Стефан в 1436 году подарили боярину Думе Уранию за верную службу это незаселенное место для основания своего вотчинного села.
Дух погибших за свободу гордых уличей отвлекает водителей
В первые столетия своей новой истории село Пересечино росло не очень быстро. Например, к концу XVIII столетия здесь насчитывалось не более 28 дворов и 80 жителей. Но зато во второй половине XIX в. благодаря развитию капиталистических отношений в сельском хозяйстве здесь начался быстрый рост, и в 1904 году в Пересечино насчитывалось около 700 хозяйств и 4 тысячи жителей. К концу первой четверти ХХ века численность населения увеличилась вдвое.
В советское время здесь был организован совхоз-фабрика «Пересечина», специализировавшийся на виноградарстве и виноделии. Это было показательное молдавское село с очень развитой по тем временам инфраструктурой. Газифицировано было 90% всех домов и квартир. Телефонная станция в селе обслуживала 1700 абонентов. Многие до сих пор помнят знаменитый парк аттракционов, равного которому не было тогда и в Кишиневе.
В период независимости Молдовы в селе произошли большие изменения. Вместо совхоза появились 1300 фермерских хозяйств. В настоящее время в Пересечино работают десятки частных коммерческих предприятий, главным образом, в сфере сельскохозяйственного производства и первичной переработки продукции. Особенно славится АО «Vinul Codrilor», которое обрабатывает сотни гектаров виноградников и производит ежегодно 300 тысяч декалитров вина брют очень высокого качества.
Сфера образования и культуры представлена большим по нынешним молдавским меркам лицеем с 70 педагогами, есть спортивная и музыкальная школы, Дом культуры и публичная библиотека.
Весной 2016 года в Пересечено местные власти приказали снести памятник героям Великой Отечественной войны. А сколько пересеченцев отдали свои жизни в эту войну! Тем более сносить любые памятники – это недостойно села с такой необычной и богатой историей.
В последние годы среди новостей о Пересечино превалируют печальные. Из-за сложного рельефа здесь на трассе часто случаются дорожно-транспортные происшествия. Кто знает: может, дух Свенельда и погибших за свободу родного Пересечена гордых уличей отвлекают водителей от дороги?
Дом культуры села Пересечино. 2017 г.
Церковь Свв. Гавриила и Михаила. 2017 г.
Пейсаж в районе Пересечино 2017
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