Как древнерусский город, сражавшийся против легендарных киевских князей, стал молдавским селом

Автомобилисты, пассажиры, проезжающие в светлое время суток по очень оживленной международной трассе между Кишиневом и Оргеевом, наверняка почти всегда замечают красоту расположения села Пересечино.

Живописные покрытые лесом холмы Орхейских Кодр, окаймляющие долину реки Икель. Чудесные дали, открывающиеся взору. Крутой и очень извилистый серпантин дороги, ведущей к Оргееву.

Пересечино – не только одно из красивейших сел Молдовы, оно – и одно из самых больших в стране. В нем около 7,5 – 8 тыс. населения по переписям 1990 и 2004 годов. Поэтому Пересечино – единственное село в составе одноименной коммуны. Подавляющее количество селян, свыше 98% – молдаване. И далеко не все они знают, что когда-то в глубокой древности, в Х веке, на месте или вблизи нынешнего молдавского села находился древнерусский город.

Да еще какой!!!

Ни один город на Руси так долго и упорно не сопротивлялся княжеской власти

В средневековье территорию современной Молдовы населял славянский народ, называвшийся уличи. Известно, что в 864 г. Аскольд и Дир – правившие в древнем Киеве предводители дружины варягов (так звали на Руси викингов), совершили поход на уличей. Но тогда завоевать уличей не удалось, потому что в 885 году уже другой киевский правитель древнерусский князь Олег (наши современники его знают по пушкинской "Песни о Вещем Олеге") опять воевал с ними. И опять уличи отстояли свою независимость. По крайней мере, они не приняли участие, как все другие народы, покоренные Русью, в знаменитом походе князя Олега на Византию в 907 году. В том самом походе, в котором легендарный киевский князь в знак победы прибил свой щит к воротам Константинополя.

А вот сменивший на киевском престоле Олега князь Игорь сумел покорить уличей. Но не всех! Древние летописи писали, что уличи, проживавшие в районе города Пересечен, продолжали ожесточенно сопротивляться. В 940 году Игорь специально послал к Пересечену своего воеводу по имени Свенельд. И, как писали летописцы, Свенельд целых три года (!) осаждал город уличей и «едва взял».

Ни один город на Руси так долго и упорно не сопротивлялся княжеской власти. После падения этой твердыни уже все уличи покорились Киеву. Мы не знаем, как выглядел средневековый город Пересечен. Вероятно, он напоминал другие древнерусские города и выглядел как исследованная в Молдове крепость X века у села Екимауцы.

Осада города в Древней Руси. Миниатюра Радзивиловской летописи.

Крепость X века у села Екимауцы (Резинский р-н, Молдова). Реконструкция Г. Б. Федорова.

Молдавские господари Илья и Стефан подарили «пустопорожнее место» боярину Думе Уранию

Ученые издавна пытались найти место, где находился город Пересечен. Первым обратил внимание на одноименное молдавское село Пересечино знаменитый российский картограф и археолог, поэт и писатель Александр Фомич Вельтман, служивший в Бессарабии с 1818-го по 1831 год.

Вельтман в 1819 году произвел геодезическую съемку в некоторых районах Бессарабии и сообщил известному историку, профессору Московского университета Николаю Ивановичу Надеждину, что «в окрестностях Пересечены находится "городок" или остаток древней насыпи, доселе еще приметный».

Надеждин вскоре приехал в Бессарабию и попытался обнаружить следы древних искусственных укреплений в этом районе. Однако его постигла неудача. В районе Пересечена ему «никто не мог сообщить сведений об этом "городке", но, – как заметил ученый, место укреплено самой природой, находясь под защитой гор и лесов. Впрочем, укрепления на продолжении стольких веков могли изгладиться».

Позднее другие исследователи предположили, что Свенельд, когда взял город, мог приказать сравнять его с землей или, по крайней мере, срыть его укрепления, чтобы пресечь новые возможные попытки сопротивления.

О том, что жители покинули это место, можно понять уже из грамот молдавских господарей первой половины XV века. В них Пересечино упоминается не как населенный пункт, а как «пустопорожнее место» на одноименной речке. Молдавские господари Илья и Стефан в 1436 году подарили боярину Думе Уранию за верную службу это незаселенное место для основания своего вотчинного села.

Из текста грамот можно сделать и такой вывод: название «Пересечено» первоначально имел не населенный пункт, а речка и ее долина. Ведь эта местность носила название "Пересечено" до того, как она была подарена "верному слуге". Как бы то ни было, но название средневекового города уличей получило молдавское село, располагающееся на его месте.

Дух погибших за свободу гордых уличей отвлекает водителей

В первые столетия своей новой истории село Пересечино росло не очень быстро. Например, к концу XVIII столетия здесь насчитывалось не более 28 дворов и 80 жителей. Но зато во второй половине XIX в. благодаря развитию капиталистических отношений в сельском хозяйстве здесь начался быстрый рост, и в 1904 году в Пересечино насчитывалось около 700 хозяйств и 4 тысячи жителей. К концу первой четверти ХХ века численность населения увеличилась вдвое.

В советское время здесь был организован совхоз-фабрика «Пересечина», специализировавшийся на виноградарстве и виноделии. Это было показательное молдавское село с очень развитой по тем временам инфраструктурой. Газифицировано было 90% всех домов и квартир. Телефонная станция в селе обслуживала 1700 абонентов. Многие до сих пор помнят знаменитый парк аттракционов, равного которому не было тогда и в Кишиневе.

В период независимости Молдовы в селе произошли большие изменения. Вместо совхоза появились 1300 фермерских хозяйств. В настоящее время в Пересечино работают десятки частных коммерческих предприятий, главным образом, в сфере сельскохозяйственного производства и первичной переработки продукции. Особенно славится АО «Vinul Codrilor», которое обрабатывает сотни гектаров виноградников и производит ежегодно 300 тысяч декалитров вина брют очень высокого качества.

Сфера образования и культуры представлена большим по нынешним молдавским меркам лицеем с 70 педагогами, есть спортивная и музыкальная школы, Дом культуры и публичная библиотека.

В Пересечино действуют две церкви, одна из которых – святых архангелов Михаила и Гавриила - была построена в 1846 году на средства, собранные сельчанами. В советское время она была закрыта, но в 1991 году, после реставрации, снова открылась для верующих.

Весной 2016 года в Пересечено местные власти приказали снести памятник героям Великой Отечественной войны. А сколько пересеченцев отдали свои жизни в эту войну! Тем более сносить любые памятники – это недостойно села с такой необычной и богатой историей.

В последние годы среди новостей о Пересечино превалируют печальные. Из-за сложного рельефа здесь на трассе часто случаются дорожно-транспортные происшествия. Кто знает: может, дух Свенельда и погибших за свободу родного Пересечена гордых уличей отвлекают водителей от дороги?

Дом культуры села Пересечино. 2017 г.

Церковь Свв. Гавриила и Михаила. 2017 г.

Пейсаж в районе Пересечино 2017