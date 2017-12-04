Дед Мороз исполняет все желания сотрудников «Apă-Canal Chişinău» за счет потребителей

Акционерное общество «Apă-Canal Chişinău» дало старт зимним праздникам - в пятницу вечером, 1 декабря, включило праздничное освещение. Здание украшено сотнями светодиодных разноцветных лампочек, орнаментами в виде двух елей, снежинок и звездного дождя, передает IPN.

Гендиректор предприятия Вероника Херца заявила, что такая праздничная иллюминация включается впервые, но станет хорошей традицией. В холле предприятия установлены новогодняя елка и урна, в которой сотрудники могут оставить сообщение для Деда Мороза. Авторы самых оригинальных писем будут награждены. Кроме того, сотрудники предприятия смогут делать пожертвования в виде денег или подарков, которые будут переданы детям из детского дома.

«Мы хотим дать старт зимним праздникам, хотя на улице идет дождь, - сказала Вероника Херца. - Декабрь важен для тех, кто работает в «Apă-Canal Chişinău» - и не только потому, что они находятся в ожидании волшебства, а потому, что в этом месяце было создано предприятие. 12 декабря «Apă-Canal Chişinău» отмечает 125-летие со дня основания. Мы надеемся, что на протяжении этих лет мы приносил радость в дома потребителей, хотя мы признаем, что есть и определенные проблемы. Мы хотим, чтобы мы все понимали, что все наши желания исполняются быстрее и легче тогда, когда мы лучше относимся друг к другу».

Праздничная иллюминация на здании "Apă-Canal Chişinău" будет включена до 14 января.

Напомним, что не так давно, будучи главой управления финансов примэрии, Вероника Херца не столь оптимистично говорила о проблемах предприятия. Именно она подняла вопрос о том, что три компании, основанные Еленой Агаки, дочерью тогдашнего директора «Apă-Canal Chișinău», являются поставщиками муниципального предприятия. Херца сообщала на заседании примэрии о фактах неоправданных расходов, выявленных аудиторами Счетной палаты.

Дед Мороз щедро исполнял все желания Константина Бекчиева. Например, было куплен автомобиль Volkswagen Touareg за 650 тысяч лей, в кабинет - три стола общей стоимостью более 250 тысяч лей, телевизор за 50 тысяч с подставкой за 30 тысяч и кофеварка за 80 тысяч лей. Также в кабинете установили оборудование для видеоконференций за 500 тысяч лей. Директор «Apă-Canal Chișinău» заявил, что не видит никаких проблем и нарушений закона.

В прошлом году в ходе внеплановой инвентаризации на "Apă Canal Chișinău" обнаружили 17 тонн просроченной краски, которая скопилась с 2014 года. Несмотря на то, что краски было много, она закупалась вновь. По настоянию Вероники Херца документы были направлены в национальный антикоррупционный центр с целью выяснить, получил ли экономический агент, выигравший тендер на поставки краски, какие-либо преимущества. После представления отчета Бекчиев написал заявление об уходе. Но никакой информации об итогах расследования кишиневцам не представили. Отчет о новой проверке предприятия обнародован на сайте Счетной палаты в урезанном виде – девять минут видеоинформации.

Василиса ФРУНЗЕ