Киртоакэ рассказал о скандале с елкой европейским партнерам и просит вернуть его в кресло примара

Примар Кишинева, первый вице-председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ, обвиняемый в коррупции по делу о частных парковках, обратился за помощью к европейским и международным структурам. Как передает агентство "ИНФОТАГ", он разместил в понедельник на своей странице в Facebook письмо на английском языке.

В нем он напоминает, что, несмотря на провал референдума по его отставке 19 ноября, он не был восстановлен в должности, в то время, как его судебное преследование превратилось в фарс.

"На референдуме явка была 17% или в два раза ниже минимального предела. За мою отставку проголосовало 93 тысячи граждан, в то время как летом 2015 года меня поддержали 163 тысячи жителей Кишинева", - говорится в письме.

Примар отметил, что за последние две недели в 10 населенных пунктах РМ прошли выборы в местные органы власти и в большинстве из них победили представители правящей Демократической партии. Он считает, что назначенный ДПМ временный примар Кишинева Сильвия Раду, приняла оскорбительные решения, ограничив общение со СМИ чиновников городской администрации.

"Ею уволены без видимых оснований руководители двух управлений примэрии", - сообщил Киртоакэ, поведав внешним партнерам и о последнем скандале с установкой новогодней елки в центре Кишинева.

Киртоакэ выразил возмущение тем, что Сильвия Раду обвиняет либералов в саботаже. "Сколько унижений мне пришлось пройти: жесткое вторжение в мою личную жизнь, ложные обвинения и попытки дискредитировать меня, саботаж моей деятельности. С меня достаточно!", - написал он, подчеркнув, однако, что готов исполнять свой долг, коль скоро будет признан судом невиновным