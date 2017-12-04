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Общество
Праздничную иллюминацию по всему городу зажгут этим вечером
04.12.2017

Сегодня в столице дадут официальный старт зимним праздникам. Улицы Кишинева озарит новогодняя иллюминация, а вечером зажгут огни на главной елке страны.

На ее убранство ушло 1150 шаров и четыре километра гирлянд. Высота дерева 17 метров.

Кишиневские власти планировали установить на центральной площади столицы ель, привезенную из украинских Карпат. Однако доставленное дерево заказчиков разочаровало. В итоге пришлось срочно искать новое.

50-летнюю ель высотой 17 метров нашли во дворе бывшего детсада, а ныне частного предприятия в столичном секторе Ботаника.


 
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