Общество Праздничную иллюминацию по всему городу зажгут этим вечером Сегодня в столице дадут официальный старт зимним праздникам. Улицы Кишинева озарит новогодняя иллюминация, а вечером зажгут огни на главной елке страны. На ее убранство ушло 1150 шаров и четыре километра гирлянд. Высота дерева 17 метров. Кишиневские власти планировали установить на центральной площади столицы ель, привезенную из украинских Карпат. Однако доставленное дерево заказчиков разочаровало. В итоге пришлось срочно искать новое. 50-летнюю ель высотой 17 метров нашли во дворе бывшего детсада, а ныне частного предприятия в столичном секторе Ботаника.

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