Выходцы каких стран живут в Молдове?

1 ноября в Молдове проживало 3 959 863 человек, большинство из которых – 3 млн. 959 тыс. 755 человек – имеют гражданство Молдовы.

Остальные 21892 человека являются гражданами других 105 стран.

Больше всего иностранцев, приехавших к нам в республику, являются гражданами Российской Федерации – 7030 человек, за которыми следуют граждане Украины – 5644 человека, а также Румынии – 431 гражданин.

Однако Молдову выбрали для проживания даже граждане таких государств, как Израиль – 162 человека, США – 87, Бельгия – 9, Австралия – 7, но также из Мадагаскара – 4, Буркина-Фасо – 3, Макао – 2, Бурунди или Уганда – один человек.

По данным Государственного регистра населения, 1 ноября в Молдове было зарегистрировано 6309 апатридов (лиц без гражданства).