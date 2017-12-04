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Общество
Выходцы каких стран живут в Молдове?
04.12.2017

1 ноября в Молдове проживало 3 959 863 человек, большинство из которых – 3 млн. 959 тыс. 755 человек – имеют гражданство Молдовы. 
Остальные 21892 человека являются гражданами других 105 стран.

Больше всего иностранцев, приехавших к нам в республику, являются гражданами Российской Федерации – 7030 человек, за которыми следуют граждане Украины – 5644 человека, а также Румынии – 431 гражданин.

Однако Молдову выбрали для проживания даже граждане таких государств, как Израиль –   162 человека, США – 87, Бельгия – 9, Австралия – 7, но также из Мадагаскара – 4, Буркина-Фасо – 3, Макао –  2, Бурунди или Уганда – один человек.

По данным Государственного регистра населения, 1 ноября в Молдове было  зарегистрировано 6309 апатридов (лиц без гражданства).


 
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