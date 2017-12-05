В Кишиневе светофоры устанавливают так, чтобы было удобнее штрафовать водителей

В молдавской столице нарушают стандарты по установке светофоров, что приводит к ДТП, смерти людей и штрафам. В молдавской столице наконец озаботились незрячими жителями и решили, что светофоры необходимо снабдить звуковыми сигналами.

В следующем году специальной техникой оборудовать планируют как минимум 10 перекрестков. Инициатива похвальная, правда, есть мнение, что вместо того, чтобы платить 43 тысячи евро за один такой светофор, можно купить такой же за 7 тысяч леев.

- 43 тысячи леев за то, чтобы «присобачить» к светофору пищалку! Но в России продается устройство за 7 тысяч леев, которое выполняет те же функции и при этом является одним из самых дорогих в своем сегменте. Ну а теперь минутка математики: звуковое оборудование для 10 светофоров, закупленное по прайсу в России - 70 тысяч леев. 430 - 70 = 360 тысяч леев в остатке, - отметил социалист Михаил Ахремцев.

«Где светофорчик, не подскажете?»

Пока установка светофоров для незрячих лишь в перспективе, есть другая очень серьезная проблема со светофорами, которая приводит, как минимум, к неудобству водителей, как максимум — к ДТП. Речь идет об отсутствии дублирующих светофоров по ту сторону напротив перекрестка. Водители хорошо понимают, о чем речь: выезжаешь на перекресток, чтобы, например, совершить маневр налево, а светофора впереди нет! Стоишь, суетишься, по сторонам глядишь, ищешь ориентир, а ориентир в этой ситуации - только психующий сзади водитель, которому светофор еще виден (он до перекрестка не доехал), вот и сигналит.

- Водителей штрафуют из-за того, что неправильно установлены светофоры! Вместо того чтобы министерство транспорта или мэрия это исправили, они их штрафуют! Водитель на перекрестке должен ориентироваться непонятно по каким признакам, разве что по сигналящим сзади машинам. На перекрестке светофор выходит из поля зрения, во-первых, потому что он не дублируется на другой стороне.

А между прочим, есть стандарт SM GOST R 52289, который должен действовать в Молдове. В пункте 7.3.11 речь идет о светофорах Т1 и Т2: они должны устанавливаться сбоку от проезжей части и дублироваться напротив, - пояснил для «Комсомольской правды» в Молдове эксперт Сергей Унгуряну.

Он отметил, что эта проблема особенно касается проспекта Штефана чел Маре, где прошел ремонт, но встречается и на других улицах, например, Алеку Руссо. Кроме того, после ремонта многие светофоры были установлены выше, чем положено. Так, их высота должна составлять 6-6,5 метра, а они установлены на высоте 9 метров. Таким образом, они тоже выходят из поля зрения, заставляя водителей изворачиваться, выгибать шею и прибегать к другим хитростям, чтобы увидеть такой светофор.

Водителей призывают жаловаться на неправильно установленные светофоры

Это крайне опасно и такой ситуации не должно быть вообще!

- Опасных для участников движения ситуаций не должно быть! Светофоры обязательно нужно дублировать! Высоких светофоров быть не должно. На дорогах, сделанных по старому образцу, все соблюдается, а на новых — нет.

По словам эксперта, он отправил уже второе обращение в МВД, чтобы там разъяснили это. Пока ответы только: «проверим, посмотрим».

- Скоро будет суд, где я потребую, чтобы признали недействительными определенные штрафы, которые назначили из-за того, что водитель не видел светофора, - сказал Сергей Унгуряну. - Я требую, чтобы нам сказали, кто принимал работы по установке светофоров. Это преступление! Прокуратура должна все проверить.

В мэрию Сергей Унгуряну тоже писал, но на его письма не ответили. «Комсомолка» тоже пыталась получить объяснение в мэрии, также пока безрезультатно. Правда, в пресс-службе мэрии пообещали получить ответ в управлении транспорта... В дорожной полиции нам сказали, что они к этому отношения не имеют.

Эксперт считает, что все водители, которые сталкиваются с проблемой неправильной установки светофоров, должны обращаться в МВД с письмами.

Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ