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Экономика
Имеется двойной резерв для повышения объема медицинских фондов
04.12.2017

В пятницу на заседании парламента во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2018 год депутат от Либерально-демократической партии Григоре Кобзак сказал, что сокращение количества министерств так и не привело к экономии средств в бюджете государства. «Мы содержим правительственный аппарат в ущерб самым необходимым общественным нуждам, - указал он. - 16 министерств в этом году обошлись нам дешевле, чем девять министерств обойдутся в 2018 году». А депутат-коммунист Елена Боднаренко призвала средства, которые предстоит направить на увеличение бюджета некоторых министерств, перенаправить на поддержку пенсионеров.

Не там ищут.

Доходы от взносов работодателей и работников в фонды медицинского страхования в 2017 году оцениваются в 3,521 миллиарда лей. В 2018 году планируется привлечь 3,834 миллиарда.

В 2017 году средняя зарплата составляла 5700 лей. На 2018 год планируется зарплата в 6150 лей.

Простой расчет показывает, что взнос в 9 процентов от зарплаты (4,5 + 4,5 процента) даст, соответственно, по 513 и 554 лей в месяц. За 13 месяцев (12 зарплат плюс отпускные) получим сумму в 6969 и 7202 лей.

Сравним эту сумму с суммой стоимости полиса - 4056 лей. Разница в 2017 году составила 1,72 раза, в 2018-м - 1,78 раза.

Почему с работников и работодателей берут налог, который в два раза больше, чем стоимость полиса, а за застрахованных государством перечисляют всего 1400 лей, то есть в три раза меньше стоимости полиса? Это для около 1,7 миллиона человек.

Около 20 процентов пенсионеров продолжают работать и перечисляют в фонды НКМС 9 процентов заработка - примерно 530 миллиона  лей в год. И параллельно за них платят из госбюджета еще около 210 миллионов. Получается двойной налог.

При таких отчислениях и с учетом доходов от взносов получается, что в 2017 году платили взносы за 505 тысяч работников (3,521 миллиарда лей : 6969 лей). А в 2018 году. планируют платить за 532 тысячи работников (3,834 : 7202). В то время как статистика дает по итогам 2016 года 715 тысяч, в 2015 году - 717 тысяч. То есть количество работников ежегодно уменьшается, а не растет. 

К тому же НКСС показывает 790,7 тысячи работников, а налоговая инспекция - 1,18 миллиона. Сколько работников учитывает НКМС – неизвестно: не дают данных. Кивают на налоговую.

Подсчитаем объем взносов по данным налоговой инспекции. 

1,18 миллиона работников х 6969 лей = 8,2 миллиарда лей в 2017 году. В законе о бюджете - 3,52 миллиарда, разница в 2,3 раза. 

Бюджет-2018: 1,18 миллиона работников х 7202 лея = 8,5 миллиарда лей. В проекте 3,834 - разница в 2,2 раза.

Будут выкручиваться, говоря, что взносы разные для разных категорий. Но разница не может составлять два раза, как показывают расчеты. И потом – как налоговая насчитала 1,18 миллиона работников? Почему не сопоставляются данные  налоговой, НКСС и НКМС?

Таким образом, имеется двойной резерв для повышения объема медицинских фондов.

Такая же ситуация и по социальному бюджету, и по госбюджету.

Расходы на персонал в бюджете-2017 - 6,19 миллиарда лей. На 2018 год - 6,72 миллиарда. Это сопоставимо с бюджетом медфондов. Разница в 530 миллиона - на 8,6 процента больше. Хотя средняя зарплата по экономике повысится с 5700 до 6150, или на 7,9 процента. Всего бюджетников - 154 тысяч, госслужащих - 45 тысяч. 

В министерствах сократили 950 единиц штата. По средней зарплате это примерно 100 миллионов лей. Из них налоги и платежи - около 35 миллионов. Этими деньгами не сильно разживутся медицинский и социальный бюджеты. Где резерв – я показал.

Думитру БАРБАЛАТ 


 
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