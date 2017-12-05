Почему не поддержан законопроект о запрете двойного гражданства для судей КС?

Виктор Суружиу

На прошлой неделе правительство приняло решение не поддерживать законодательную инициативу группы депутатов о введении запрета для членов Конституционного суда (КС) иметь два гражданства и о расширении возможностей для привлечения их к уголовной ответственности.

По мнению экспертов, власти руководствуются политическими мотивами, и конституционные судьи, присягнувшие на верность двум странам, не могут стоять на страже интересов одной из них. Законодательство обязывает члена КС быть независимым и подчиняться только Конституции РМ, что подразумевает принадлежность к одному государству – Республике Молдова.

Законопроект и вотум недоверия

Инициатива о внесении изменений в Закон о Конституционном суде и Кодекс конституционной юрисдикции была выдвинута месяц назад группой депутатов Партии социалистов. Они предлагали, чтобы судьи не могли иметь два гражданства, а также чтобы их можно было привлекать к уголовной ответственности по более широким основаниям. Согласно законопроекту, судьи КС могут иметь только функциональный иммунитет и приравниваются в обязательствах к остальным гражданам в отношении действий или бездействия, совершенных вне исполнения мандата.

Законодательная инициатива предусматривает введение уголовной ответственности для судей КС за мнения и голоса, высказанные в обмен на определенные денежные суммы, из определенных интересов или вопреки положениям Конституции. Авторы высказываются за наказание судей в случае вынесения ими противоречащих закону решений, пассивной коррупции, злоупотребления или превышения полномочий, незаконного обогащения и узурпации государственной власти. Кроме того, проект предусматривает исключение права судей самостоятельно устанавливать пределы своей компетенции.

Вскоре после внесения законопроекта 24 депутата от фракции ПСРМ и семь депутатов от фракции ПКРМ выразили вотум недоверия членам Конституционного суда, требуя их немедленной отставки. По их мнению, КС в своем нынешнем составе дискредитировал себя перед всем народом своими решениями и действиями, полностью утратив право называться органом конституционной юрисдикции.

Как отмечает депутат-социалист Влад Батрынча, последние вердикты КС представляют собой грубое превышение полномочий судьями, которые нарушили Конституцию и способствовали узурпации власти в стране, что является особо тяжким преступлением против граждан. По его словам, впервые не только в Молдове, но и во всем мировом сообществе было принято решение о том, что глава государства, избранный всенародным голосованием, не может исполнять свои конституционные полномочия только потому, что он не согласился с предложенной властями кандидатурой министра. Батрынча объясняет инициативу о запрете двойного гражданства для судей, прежде всего их политической зависимостью.

«Это не нормально, когда в Конституционном суде сидят шесть граждан с иностранными паспортами в кармане и решают судьбу Молдовы, - говорит депутат.- Кроме этого, ПСРМ инициирует внесение поправок для привлечения к уголовной ответственности судей КС за нарушение Конституции, превышение полномочий и узурпацию власти. Необходимо, чтобы каждый член КС мог быть наказан в уголовном порядке за незаконные действия. На данный момент такая возможность не прописана на законодательном уровне».

КС против Конституции?

Депутат ПСРМ Василий Боля считает, что за последние годы КС превратился в «касту неприкосновенных», которая делает, что хочет, или что ей говорят. «Судьи КС обладают таким иммунитетом, которого нет ни у одного другого государственного чиновника, - отмечает г-н Боля. - Если члена КС поймают за нарушением правил дорожного движения, об этом должны сообщить председателю Конституционного суда, и остальные его члены, граждане других стран, должны решить: штрафовать провинившегося или нет. Я уже не говорю о других действиях, гораздо более серьезных, которые могут совершить члены КС и не понести за это никакого наказания».

Депутаты ПСРМ и ПКРМ напоминают, что председатель КС Тудор Панцыру, который в прошлом был депутатом румынского парламента, в течение своего мандата сделал серию заявлений для прессы, противоречащих статусу судьи, а также опубликовал ряд унионистских статей, не соответствующих исторической правде. Кроме этого, по мнению депутатов двух парламентских фракций, он все чаще позволяет себе комментировать не только решения КС, но и определенные политические вопросы, нарушая тем самым принцип независимости. Они отмечают, что весь состав КС демонстрирует откровенную пристрастность в рассмотрении дел, поступивших со стороны парламентской оппозиции.

По мнению социалистов и коммунистов, действия КС свидетельствуют о полном отсутствии уважения к Конституции и чрезмерной политизированности его деятельности. В частности, депутаты ссылаются на неоднократные изменения положений Конституции и случаи подмены компетенции парламента. Они напоминают о вердикте КС от 5 декабря 2013 г. о названии государственного языка страны, а также о техническом решении от 31 октября нынешнего года, дающем право депутатам рассматривать вопрос о внесении соответствующих поправок в Конституцию. По мнению парламентской оппозиции, право принимать такие решения принадлежит только всему народу на национальном референдуме.

Депутаты также ссылаются на решение КС от 26 июля 2017 г., которым был объявлен неконституционным указ президента о проведении республиканского консультативного референдума по вопросам, представляющим национальный интерес. Они называют актом узурпации государственной власти решение суда от 17 октября 2017 г., касающееся толкования некоторых положений статьи 98 (6) Конституции. В этом вердикте, по словам депутатов, суд присвоил себе полномочия конституционного законодателя и фактически распорядился о создании несуществующей процедуры, изобретя так называемого временного «президента на час».

Поправки без поддержки

Как и следовало ожидать, власти навстречу оппозиции не пошли. На прошлой неделе правительство объявило об отрицательном заключении на инициативу группы депутатов. Позиция кабмина была подготовлена министерством юстиции и обнародована в минувший четверг. В минюсте ссылаются на то обстоятельство, что Молдова ратифицировала Европейскую конвенцию о гражданстве, не формулируя оговорок в отношении запрета множественного гражданства. Поэтому изменения, предложенные в законопроекте, не могут быть поддержаны. Авторы отзыва отмечают, что Молдова не может ссылаться на положения своего внутреннего законодательства в качестве оправдания неисполнения международного договора, участником которого она является.

В заключении правительства отмечено, что не принимается ни одно предложение депутатов-социалистов о проверке законности решений КС, поскольку они являются окончательными и обжалованию не подлежат. Не была поддержана и поправка о том, что лишение иммунитета судьи КС и прекращение исполнения служебных обязанностей в определенных случаях должны решаться парламентом. Правительство утверждает, что в ином случае нарушается принцип независимости судей, защищающий их, в первую очередь от внешнего воздействия на протяжении мандата.

Тему расширения оснований для привлечения членов КС к уголовной ответственности в минюсте деликатно постарались обойти стороной. Депутаты ПСРМ предложили дополнить норму Закона о Конституционном суде о запрете наказания судей за поданные голоса или высказанные мнения при осуществлении полномочий следующим текстом: «за исключением случаев, предусмотренных в ст. 307, 324, 327, 328, 330, 339 Уголовного кодекса». В ответ правительство отмечает: «Данное предложение не интегрируется концептуально и технически в редактирование этой нормы».

Ранее парламентской оппозиции было отказано в рассмотрении вотума недоверия Конституционному суду. По словам депутата от ДПМ Сергея Сырбу, с правовой точки зрения в отношении КС невозможна такая процедура, вотум недоверия выражается лишь исполнительной власти. Он отмечает, что отставка судей КС может произойти только в случаях, прямо предусмотренных законом, таких как допущение серьезных нарушений, подтвержденных судом. «Судьи несменяемы на своем посту. Нравятся нам они или нет, но решения КС нельзя оспорить, с правовой точки зрения процедура увольнения невозможна», – говорит Сырбу.

Противоречивые вердикты

По мнению экспертов, власти руководствуются политическими мотивами, и конституционные судьи, присягнувшие на верность двум странам, не могут стоять на страже интересов одной из них. В особенности с учетом обладания чрезмерно широким иммунитетом и отсутствия рисков привлечения к ответственности даже в случае вынесения откровенно политизированных и выходящих за рамки Конституции решений. Законодательство обязывает члена КС быть независимым и подчиняться только Конституции РМ, что подразумевает принадлежность к одному государству – Республике Молдова. Наличие двойного гражданства налагает на судью дополнительную обязанность по исполнению законов не только РМ, но и иностранного государства, что является недопустимым и в определенной мере может ограничивать независимость судьи при осуществлении полномочий.

Десять лет назад, в декабре 2007 г. в Молдове был принят закон в отношении граждан с двумя и более паспортами. Ограничения коснулись желающих занять должности Президента РМ, министров, депутатов, судей, полицейских, сотрудников Службы информации и безопасности, членов Центризбиркома, Счетной палаты и т. д. В мае 2009 г. КС единогласно постановил, что запрет двойного гражданства для лиц, занимающих ответственные государственные должности, полностью соответствует Конституции. Судьи мотивировали свой вердикт высокими рисками подрыва государственности РМ и угрозой национальной безопасности.

«При принятии решения была учтена и практика Европейского суда по правам человека, имевшаяся на тот момент, - пояснил позицию КС тогдашний председатель суда Думитру Пулбере. - В принятом документе мы постарались дать понять европейским структурам, что Республика Молдова соблюдает все международные документы, к которым наша страна присоединилась. Любое суверенное и независимое государство вправе определять и ставить какие-либо условия в отношении своих граждан, независимо от их статуса, будь то депутат, судья или рядовой гражданин».

Тем не менее решение КС, объявленное окончательным и не подлежащим обжалованию, спустя более пяти лет было пересмотрено другим составом суда, в котором большинство перешло гражданам Румынии. Судьи, в частности, ссылались на решение Европейского суда по правам человека по иску Александра Тэнасе и Дорина Киртоакэ против Молдовы по вопросу наличия нескольких паспортов у чиновников. Однако конституционные судьи проигнорировали, что в этом решении говорится и о праве государства на некоторое вмешательство в вопросах множественного гражданства при наличии определенных исторических и политических обстоятельств.

Эксперты в области конституционного права неоднократно выражали уверенность, что Молдова имеет право устанавливать в законе ограничения, связанные с двойным гражданством, поскольку они обусловлены конституционно значимыми целями – защита суверенитета, независимости, основ конституционного строя. Из 50 стран Европы лишь в немногих государствах допускается наличие второго гражданства у высокопоставленных чиновников. Но и в некоторых государствах из этой категории есть ограничения для госслужащих. Кроме того, не существует общепризнанной международной нормы, запрещающей или хотя бы ограничивающей применение государством принципа непризнания двойного гражданства.