Экс-министр окружающей среды: Главная елка страны была спилена незаконно

Рождественская елка на Площади Великого Национального собрания была спилена незаконно, так как авторизация на это была выдана на имя другого человека.

С таким заявлением выступил экс-министр окружающей среды Валериу Мунтяну, передает unimedia.info.

"Я заявляю со всей ответственностью, как бывший министр окружающей среды, что дерево во дворе бывшего детского сада было спилено незаконно. В Государственной экологической инспекции или в Кишинёвском экологическом агентстве отсутствует какая-либо авторизация, выданная от имени землевладельца (Авдеев Геннадий Михайлович) или другого уполномоченного лица. "Глава" примэрии должна взять на себя ответственность и за это беззаконие и не пытаться получить разрешения с якобы более ранней датой, потому что это уже уголовное дело", написал Мунтяну на своей странице в Facebook.

Экс-министр также отмечает, что это дерево является представителем редкого вида елей, а Сильвия Раду должна это знать.

"В том же духе примар-самозванец должна знать, что ель обыкновенная, срезанная по ее приказу, является редким видом, и, естественно, не была высажена нынешним владельцем территории (арендованное в 1998 году), но росла в общественном месте с помощью ухода кишиневцев. Так же как и другие деревья, которые были незаконно срезаны, чтобы иметь возможность вывезти ель примара. Ущерб окружающей среде составляет десятки тысяч леев. Вместе с другими десятками тысяч, потраченными на доставку украинского дерева получается более 100 тысяч леев. Если в таком простом вопросе, как установка Рождественского дерева Сильвия Раду сумела понести такие масштабные потери, чего нам ожидать в будущем? Я надеюсь, что соответствующие органы будут выполнять свои функции и санкционируют это беззаконие против природы", заключил Мунтяну.