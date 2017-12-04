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Спорт
17-й чемпионат Молдовы по джиу-джитсу собрал 213 участников
04.12.2017

17-й чемпионат Молдовы по джиу-джитсу собрал 213 участников. В соревнованиях выступали спортсмены всех возрастных категорий. Самым юным участникам - пять лет. Состязания проводились в 45-ти весовых категориях. 

"Это моя вторая золотая медаль, дома еще две бронзовые. Хочу участвовать в турнирах за границей. Это помогает защищаться и бороться", передает publika.md

"Было трудно. Думал, проиграю в первом же поединке, но в итоге удалось завоевать серебряную медаль. Джиу-джитсу мне понравился тем, что можешь защитить себя и всегда надо думать головой". 

На турнир были приглашены и спортсмены из-за рубежа. Своих представителей прислали Румыния и Украина.

По словам организаторов, джиу-джитсу с каждым годом набирает большую популярность в нашей стране, особенно среди детей.

Джиу-джитсу - одно из направлений боевых искусств, зародившееся несколько сотен лет назад в Японии.
Его сновной принцип - «мягкая», «податливая» техника движений.

Молдавская профильная федерация стала членом Международной федерации джиу-джитсу в 2013 году.


 
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