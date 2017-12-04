Владельцы собак не хотят платить налог в размере 120 леев в год

Жителей Кишинева обяжут платить налог на собак. Сумма составит 120 леев в год. Собранные деньги пойдут на строительство приюта для бездомных животных.

Такое решение Кишиневский муниципальный совет утвердил на последнем заседании мунсовета. Как сообщили в мэрии, доходы от сбора налога на собак уже включили в проект бюджета на будущий год. А собирать деньги станут ветеринары, передает publika.md

"Оплачивать налог нужно будет в ветеринарных клиниках. Эти деньги пойдут на стерилизацию бродячих животных и обустройство питомников".

Между тем не все любители животных согласны платить налог на содержание своих питомцев.

"Приходится платить за вакцины, корм, одежду и поводок. Расходы немалые. Зачем платить этот налог, если я сама содержу свою собаку?!".

Особенно недовольны новым решением местной власти жители пригородов.

"Плохая идея. Собака у меня на цепи, я ее кормлю, ухаживаю за ней. За что платить? Пусть каждый заботится о своей собаке."

"Никто платить не будет. Просто выгонят собак на улицу".

"Не думаю, что это выход из ситуации. Легче найти иностранного инвестора, который выделит деньги на строительство приюта."

Между тем в Кишиневском муниципальном совете ждет утверждения новый регламент содержания домашних питомцев.