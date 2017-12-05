У входа в здание правительства установят вазы за 672 000 леев

Спустя месяц после организации аукциона на закупку мебели и переоборудование зала заседаний и комнаты отдыха на сумму свыше полумиллиона леев, исполнительная власть продолжает создавать себе уютную атмосферу.

На этот раз речь идет о публичном аукционе на покупку восьми декоративных гранитных ваз для лестниц у входов в дом правительства, сообщает jurnal.md со ссылкой на jc.md.

Объявление о публичном аукционе было сделано в начале ноября Генеральным управлением администрации зданий правительства РМ.

Стоимость одной вазы составляет около 84 000 леев. Таким образом, на украшение входа в правительство в общей сложности будет потрачено более 672 000 леев.

Поставка ваз должна быть выполнена до 25 декабря.