У входа в здание правительства установят вазы за 672 000 леев

|
|
...
|
Экономика
Спустя месяц после организации аукциона на закупку мебели и переоборудование зала заседаний и комнаты отдыха на сумму свыше полумиллиона леев, исполнительная власть продолжает создавать себе уютную атмосферу.
На этот раз речь идет о публичном аукционе на покупку восьми декоративных гранитных ваз для лестниц у входов в дом правительства, сообщает jurnal.md со ссылкой на jc.md.
Объявление о публичном аукционе было сделано в начале ноября Генеральным управлением администрации зданий правительства РМ.
Стоимость одной вазы составляет около 84 000 леев. Таким образом, на украшение входа в правительство в общей сложности будет потрачено более 672 000 леев.
Поставка ваз должна быть выполнена до 25 декабря.
Обсуждение новости
|