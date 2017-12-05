5 Декабря 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
У входа в здание правительства установят вазы за 672 000 леев
05.12.2017

Спустя месяц после организации аукциона на закупку мебели и переоборудование зала заседаний и комнаты отдыха на сумму свыше полумиллиона леев, исполнительная власть продолжает создавать себе уютную атмосферу.

На этот раз речь идет о публичном аукционе на покупку восьми декоративных гранитных ваз для лестниц у входов в дом правительства, сообщает jurnal.md со ссылкой на jc.md.

Объявление о публичном аукционе было сделано в начале ноября Генеральным управлением администрации зданий правительства РМ.

Стоимость одной вазы составляет около 84 000 леев. Таким образом, на украшение входа в правительство в общей сложности будет потрачено более 672 000 леев.

Поставка ваз должна быть выполнена до 25 декабря.


 
Количество просмотров:
96
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.