Плахотнюк перепутал румынский суд с буюканским

Николай ПАВЛОВ

Суд румынского города Васлуй отклонил иск Влада Плахотнюка к румынскому предпринимателю Адриану Порумбою. Лидер молдавских демократов требовал обязать миллионера из соседней страны не произносить вслух его фамилию.

Как сообщает Аdevarul.ro, Плахотнюк обратился с заявлением в суд 17 сентября, требуя рассмотрения дела в отсутствие сторон, в частности, без ответчика Адриана Порумбоя. Румынский миллионер в интервью этому же СМИ заявил, что требовать заседания суда без слушания сторон нелепо: «Возможно, так ведутся дела в Кишиневе, где он решает. Или он подумал, что у судьи может быть пулемет? Он свободный человек, но я не боюсь».

Румынский миллионер сообщил также, что в прошлом месяце отправил Плахотнюку письмо, касающееся контракта 2015 года, согласно которому ряд фирм Порумбоя были переданы молдавскому концерну «TransOil», которым владеет бизнесмен грузинского происхождения Важа Джаши (как утверждают румынские СМИ, приближенный к Плахотнюку). Позже, сообщил Порумбой, ему стало известно, что активы его фирм через жителя города Бельцы Геннадия Островского переведены в подчинение фирмы «BabylonOver», зарегистрированной в оффшорной зоне на имя некоего Мухамеда.

К моменту сделки Порумбой был одним из крупнейших фермеров Румынии. Во владении его холдинга «Racova», в состав которого входили фабрика «Ulerom Vaslui», компании «Fălciu», «Comcereal», «Vaslui» и «Agrocomplex Bârlad», эксплуатировались 44 тысячи гектаров земельных угодий. Тогда Порумбой заявлял, что намерен реструктурировать свои предприятия, чтобы их спасти. Бизнесмен отказался раскрывать детали сделки. Он опроверг также информацию о том, что за ней стоит Плахотнюк. Согласно неофициальным источникам, сумма сделки составила около 110 миллионов долларов.

«Я пошел на эту сделку с одной целью: чтобы фирмы и дальше развивались, чтобы у людей была работа. Тем, кто устраивает на меня нападки, могу сказать следующее: меня не мучает совесть. Я умею признавать ошибки. Румыния потеряла 500 миллионов евро в виде налогов, которые я выплачивал, нет больше и 6,5 тысячи работников. Такова ситуация», - сказал румынский бизнесмен на пресс-коференции.

Спустя несколько месяцев после заключения сделки румынские СМИ сообщили о назревающем конфликте между сторонами. Адриан Порумбой обвинил представителей «Trans Oil» в невыполнении почти всех своих обязательств, предусмотренных контрактом. Компромисса достигнуть не удалось, и румынский бизнесмен обратился в бухарестский суд для расторжения контракта. Тогда Порумбой впервые публично заявил о своей уверенности в том, что за сделкой стоит Плахотнюк. «Первоначально я думал, что не он, - сообщил он в ходе судебного заседания в суде города Васлуй, которое состоялось на прошлой неделе. - Однако сейчас я со всей ответственностью заявляю, что уверен в этом после того, как мне сообщил об этом управляющий одной из аграрной фирм. Доказательства, что всем этим стоит Владимир Плахотнюк, представлены также в материалах этого дела».

Румынский предприниматель утверждал, что никогда не встречался с Плахотнюком. Румынский суд отклонил иск председателя ДПМ как необоснованный. Решение может быть обжаловано в вышестоящей судебной инстанции Румынии в течение пяти дней.