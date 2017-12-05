Михай Гимпу: Границы округов были проведены таким образом, чтобы выиграли ДПМ и ПСРМ

Границы избирательных округов были проведены таким образом, чтобы на следующих парламентских выборах, которые состоятся в 2018 году, победу одержали Демократическая партия и Партия социалистов. Такое заявление сделал председатель Либеральной партии Михай Гимпу в ходе передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

Говоря о смешанной избирательной системе, Михай Гимпу заявил, что внутренняя и внешняя ситуация показывает, что, сделав выбор в пользу такого способа голосования, Молдова лишится финансовой поддержки, а это означает и утрату политической поддержки. „Я ещё не потерял надежду полностью, я всё ещё верю, что мы можем вернуться к пропорциональной системе, и сделать это должна Демократическая партия”, - считает лидер ЛП.

По его словам, единственное решение, которое позволило бы Молдове не потерять политическую и финансовую поддержку европейцев и всех тех, кто её поддерживает, – это положить конец политическим делам, не отдавать больше приказы прокуратуре и судьям, прекратить принимать законы, выгодные для удержания власти. „Эта смешанная избирательная система было принята для того, чтобы сохранить власть, которая в настоящее время сконцентрирована в руках одного человека, и это не имеет ничего общего с демократией”, - сказал Михай Гимпу.

Согласно новой системе, 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, а ещё 51– в одномандатных округах. Депутаты будут избираться в один тур, относительным большинством голосов. Ряд организаций гражданского общества и гражданских активистов заявили о своём намерении провести консультативный референдум, чтобы отменить смешанную избирательную систему и вернуться к пропорциональной.