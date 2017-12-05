ВБ продолжит поддержку производителей Молдовы

Торгово-промышленная палата Молдовы и Офис Всемирного банка в нашей стране будут сотрудничать для поддержки отечественных производителей, передает NOI.md.

Об этом говорилось в ходе рабочей встречи, которую руководство ТПП провело с директором офиса ВБ в Молдове Анной Ахалкаци, обсудив с ней важность поддержки, предоставляемой Молдове Всемирным банком, а также необходимость сотрудничества для поддержки деловой среды в нашей стране.

В ходе дискуссий президент ТПП Молдовы Серджиу Харя рассказал о роли возглавляемого им учреждения в продвижении деловой среде и подчеркнул эффективное сотрудничество между ТПП и Всемирным банком, которое материализовалось в конкретную помощь, направленную на повышение конкурентоспособности национальных производителей.

В свою очередь, Анна Ахалкаци заверила, что в течение своего мандата в нашей стране она будет способствовать успешному внедрению новой Стратегии партнерства ВБ с Молдовой и поддерживать развитие торговли республики с другими государствами.

В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления будущего сотрудничества, в том числе, содействие торговле и развитию рынка труда. ТПП является руководителем рабочей группы, специальной созданной для этой цели в Экономическом совете при премьер-министре.