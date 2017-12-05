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Усатый: Власти готовятся освободить от ответственности исполнителей “кражи века”
05.12.2017

Законопроект, предусматривающий декриминализации преступлений экономического характера, который был разработан министерством юстиции преследует цель амнистировать воров из Демпартии.
Об этом в соцсетях написал председатель "Нашей пртии” Ренато Усатый.

"Сначала мафия заставила граждан возвращать миллиард, который она украла, а теперь готовит поправки в Уголовный кодекс, чтобы освободить от ответственности исполнителей кражи. Они должны всплыть во втором отчёте Kroll и если поправки в УК примут раньше его появления, виновные смогут избежать наказания. Поправки предусматривают освобождение от уголовной ответственности по ряду нарушений в банковском секторе”, — написал он.

По словам Усатого, режим Плахотнюка пошел по стопам своих партнеров в лице социал-демократов: "Мы фактически столкнулись с молдавским аналогом румынского "закона юстиции”, против которого уже год протестуют сотни тысяч граждан соседней страны. Там хотят амнистировать воров из PSD, здесь — из PDM”.

"Если у нас ещё осталось хоть какое-то чувство справедливости, надо протестовать. В Румынии протесты, в которых нет явных политических лидеров, поддерживает президент, выступивший против банды. Наш президент с бандой заодно. Интересно, он подпишет эти поправки в УК сам или снова сдаст президентуру в аренду Канду на 2 часа?”. — заключил он. 


 
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