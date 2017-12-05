Ион Стурза стал самым богатом молдаванином в Румынии

Журнал Capital опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых румын. В списке из 300 человек значится и бывший премьер-министр Молдовы Ион Стурза.

В прошлом году Стурза, состояние которого оценивалось в 35 – 37 млн евро, занимал 153 место. В нынешнем он переместился на 146 место, а его состояние выросло до 37 – 40 млн евро.

Бывший глава молдавского кабмина занимает наивысшее место в рейтинге среди наших соотечественников. В прошлом году его опережал Константин

Яворский, отмечает Zugo.md. Семья бизнесмена, бывшего министра в правительстве Мирчи Друка, владеет контрольным пакетом группы компаний, занимающейся торговлей и транспортными перевозками.

В 2017 году Яворский уступил Стурзе и занял 156 место с состоянием, которое оценивается в 35 – 37 млн евро.

На вершине топ-300 по версии Capital находится Ион Цирияк. Самый богатый румын, как утверждают журналисты, владеет капиталом в размере 1,7 – 1,8 млрд евро.