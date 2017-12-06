Конституционный суд признал антиконституционным положение о проверке судей службой информации и безопасности. Как передает агентство "ИНФОТАГ", такое решение КС вынес во вторник по запросу судьи Домники Маноле и ее адвоката.

Авторы запроса требовали признать "исключительный случай неконституционности", так как столкнулись с этим в ходе рассмотрения судебного дела.

В апреле 2016 года Домника Маноле вынесла решение, обязавшее Центральную избирательную комиссию организовать конституционный референдум, инициированный оппозиционной партией Платформа "DA". Это решение было обжаловано ЦИКом в судебной инстанции. Более того, председатель Центризбиркома Юрие Чокан обратился в Прокуратуру с требованием привлечь Маноле к уголовной ответственности за вынесение преднамеренно несправедливого решения.

Прокуратура начала уголовное преследование по этому поводу. В начале июля 2017 года Высший совет магистратуры объявил судью Домнику Маноле несовместимой с должностью судьи. При этом, ВСМ сослался на некую информацию, представленную Службы информации и безопасности. На основании этого, президент Игорь Додон подписал Указ об увольнении судьи.

Домника Маноле расценила это решение как политическую расправу, оспорив его в суде. В ходе рассмотрения дела, бывший судья и ее адвокат решили обратиться за разъяснениями в Конституционный суд.

"Решение ВСМ направлено на то, чтобы запугать других судей, которые могли бы выносить невыгодные власти решения. СИБ является спецслужбой, которая призвана заниматься безопасностью государства, а не выполнять роль политической полиции. Заключение СИБ, которая является исполнительным органом, посягает на принцип независимости и узурпировала полномочия судебной власти. Эти нормы противоречат принципу разделения властей и Конституции", - заявила Домника Маноле.

Представители правительства и парламента в Конституционном суде предложили отклонить запрос. По их мнению, Служба информации и безопасности может давать такие заключения по кандидатурам чиновников и судей, так как "заключения СИБ имеют только консультативный характер, а решения в отношении назначения или отзыва судей принадлежат Высшему совету магистратуры".

Председатель Конституционного суда Тудор Панцыру заявил, что, "Основной закон закрепляет принцип независимости и несменяемости судьи".

"Рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, суд отмечает, что независимость судьи - это гарантия против внешнего давления при принятии решений, будучи оправданной необходимостью дать судьям возможность выполнять роль хранителей прав и свобод человека. Суд отметил, что проверка судей со стороны СИБ является вмешательством в независимость судебной власти", - подчеркивается в решении.

Панцыру отметил, что, как бы ясно не была бы составлена юридическая норма, "в любой системе права есть неизбежный элемент судебной интерпретации".

"Однако несомненно, что в процессе обнаружения факторов риска, Служба информации и безопасности не может анализировать и давать оценку качеству судебных актов", - отметил Тудор Панцыру.

Конституционный суд констатировал, что ст. 5 ч. a) и 15 ч. (2), (4) и (5) Закона о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности затрагивают принцип независимости судей, а также нарушает требования правового государства, как противоречащие Конституции. Кроме того, суд направит парламенту рекомендации в целях исключения законодательного параллелизма в области проверки неподкупности всех лиц, занимающих государственные должности или кандидатов на государственные должности.