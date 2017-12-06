Журавский: без России Олимпиада-2018 будет неполноценной

Глава Национального олимпийского и спортивного комитета Молдовы прокомментировал решение МОК отстранить Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года

Президент Национального олимпийского комитета Молдовы (ОКМ) Николай Журавский в комментарии Sputnik заявил, что зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейскому Пхенчхане без участия сборной России будут неполноценными.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял во вторник решение отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2018. По решению МОК, в Играх смогут принять участие исключительно "чистые" российские спортсмены под олимпийским флагом.

"Спорт должен быть чистым. И большие и маленькие страны должны соблюдать Олимпийскую хартию и кодекс WADA. С другой стороны, Олимпиада без российской команды будет, скажем так, неполноценной, потому что команда России мощная и сильная в зимних видах спорта", — сказал Журавский, который является двукратным олимпийским чемпионом.

Поэтому, как считает глава ОКМ, для олимпийского движения — это минус.

"Российским спортсменам решать принимать им участие в Олимпиаде под нейтральным флагом или нет", — отметил Журавский.

По его мнению, эта ситуация зашла слишком далеко. "Все страны имеют право участвовать в Олимпийских играх, но в тоже время все страны обязаны выполнить международный кодекс WADA, который подписали и Молдова, и Россия, и США, и все остальные. Поэтому все должны строго выполнять требования", — сказал глава Олимпийского комитета Молдовы.

По его словам, "кроме того, нужно, чтобы спортсмены участвовали в Олимпийских играх". "Раз в жизни выпадает спортсмену шанс принять участие в Олимпиаде и побороться за медали. Поэтому это очень тяжело. Я понимаю спортсменов, в какой они ситуации. А если они будут выступать под олимпийским флагом, то это уже их решение", — заключил Журавский.