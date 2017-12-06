Оазу Нантой: необходимо посмотреть, каковы границы уступок «Шериффа»

В интервью для портала ТРИБУНА известного политического аналитика и программного директора Института публичной политики Оазу Нантоя спросили, последуют ли после подписания четырех протокольных решений между Кишинэу и Тирасполем другие шаги в отношениях двух берегов Днестра, или нас ждет период затишья?

«Мы видим, что Вадим Красносельский с той же активностью продолжает пророссийскую риторику, претендует на независимость, обращается в ООН с просьбой предоставить Приднестровью статус наблюдателя.

Предполагаю, что это является своего рода завесой, задача которой успокоить население левобережья Днестра и продолжить им манипулировать. Но в этом есть и посыл для РФ, хотя РФ гораздо лучше нас проинформирована о том, что происходит в регионе.

Здесь снова речь идет об интересах. Необходимо посмотреть, каковы границы уступок «Шериффа», и как далеко они готовы зайти, чтобы эти уступки были приняты, и не спровоцировали гнев РФ. Я этого не знаю, но знаю, что эти спекуляции не имеют ничего общего с созданием государства внутри признанных мировым сообществом границ Республики Молдова, и чтобы это государство было правовым, дееспособным, суверенным, и желательно, демократическим», — заявил он.

Андриана Кептине