6 Декабря 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Оазу Нантой: необходимо посмотреть, каковы границы уступок «Шериффа»
06.12.2017

В интервью для портала ТРИБУНА известного политического аналитика и программного директора Института публичной политики Оазу Нантоя спросили, последуют ли после подписания четырех протокольных решений между Кишинэу и Тирасполем другие шаги в отношениях двух берегов Днестра, или нас ждет период затишья?

«Мы видим, что Вадим Красносельский с той же активностью продолжает пророссийскую риторику, претендует на независимость, обращается в ООН с просьбой предоставить Приднестровью статус наблюдателя.

Предполагаю, что это является своего рода завесой, задача которой успокоить население левобережья Днестра и продолжить им манипулировать. Но в этом есть и посыл для РФ, хотя РФ гораздо лучше нас проинформирована о том, что происходит в регионе.

Здесь снова речь идет об интересах. Необходимо посмотреть, каковы границы уступок «Шериффа», и как далеко они готовы зайти, чтобы эти уступки были приняты, и не спровоцировали гнев РФ. Я этого не знаю, но знаю, что эти спекуляции не имеют ничего общего с созданием государства внутри признанных мировым сообществом  границ Республики Молдова, и чтобы это государство было правовым, дееспособным, суверенным, и желательно, демократическим», — заявил он.

Андриана Кептине


 
Количество просмотров:
72
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.