Павел Филип: Европейский курс станет необратимым до парламентских выборов

Республика Молдова твёрдо намерена изменить положение вещей внутри страны. Цель состоит в том, чтобы сделать европейский курс необратимым к концу мандата нынешнего правительства. Такое заявление было сделано во вторник, 5 декабря, премьер-министром Павлом Филипом на встрече с послом Германии в Молдове Джулией Монар, передаёт IPN.

Согласно пресс-релизу правительства, Павел Филип и Джулия Монар обменялись мнениями о результатах, достигнутых Республикой Молдова на саммите Восточного партнёрства в Брюсселе. Премьер-министр поблагодарил посла за организацию встречи с федеральным канцлером Федеративной Республики Германии Ангелой Меркель, высоко оценив улучшение динамики диалога на высоком уровне между двумя странами и активизацию двустороннего сотрудничества.

Стороны также обсудили последние события в рамках процесса урегулирования приднестровского конфликта. Павел Филип подчеркнул постоянную политическую поддержку Германией молдавских властей, в том числе на платформе ОБСЕ.

В свою очередь, посол Германии в Молдове отметила, что этот прогресс демонстрирует соблюдение Республикой Молдова достигнутых договорённостей и её желание предпринять конкретные шаги для укрепления доверия между двумя берегами Днестра. Джулия Монар в очередной раз дала высокую оценку развитию ситуации в экономической сфере, как в отношениях Кишинёва с Международным валютным фондом, так и в связи с подписанием пакета документов о предоставлении нашей стране макрофинансовой помощи Европейским союзом.