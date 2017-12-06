Следственный комитет России обвинил Плахотнюка в убийствах: киллер дал показания на видеокамеру

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения в убийстве олигарху Владимиру Плахотнюку. В Басманный суд подано ходатайство о заочном аресте лидера ДПМ. В материалах дела говорится, что Плахотнюк совершил убийства более двух человек с особой жестокостью в составе организованной группы, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной ненависти.

Отмечается, что преступления были совершены не в России.

Громкое преступление произошло в марте 2012 года в Лондоне. Тогда киллер Виталий Прока произвел несколько выстрелов в российского банкира Германа Горбунцова. Исполнитель заказа был задержан в Москве, а потом экстрадирован в Румынию. Недавно он дал показания о том, что якобы «заказчиком» Горбунцова являлся Владимир Плахотнюк.

– Мы в свое время добивались возбуждения СК РФ дела о покушении на Германа в Лондоне, но нам отказали, – сообщил «Росбалту» один из знакомых Горбунцова.

Прока дал развернутые показания на видеокамеру о том, что лидер демократов Молдовы Плахотнюк якобы причастен не только к нападению на Горбунцова, но и к ряду других покушений и убийств.